Посланники ЦУР «Татнефти»: чтобы мир стал лучше

Сколько литров воды уходит ежедневно на стирку, помывку в душе, чистку зубов? Сколько лет разлагается пластиковый мусор и стеклянная тара? Ответы на эти вопросы школьники узнали на «Самых главных уроках в мире» и не только это. «Посланники ЦУР "Татнефти"» после встреч с подростками в онлайн-формате в этом году вновь вышли в очный режим знакомства с Целями устойчивого развития, рассказали «Нефтяные вести».

По словам волонтёра корпоративной программы, работника ЦОБ «Татнефти» Игоря Смирнова, на очных встречах ребят получается эффективнее организовать и заинтересовать. «Заметен интерес детей, у них буквально «горят» глаза, тем более, у них есть замечательное «домашнее задание», — поделился Игорь после очередного урока в альметьевской школе № 15.

Речь идёт о посадке саженцев триплоидной осины, выращенных в школьных биолабораториях путём микроклонирования при поддержке компании «Татнефть». После уроков педагогам школ, где побывали волонтёры на прошлой неделе, вручали их для посадки вместе с учащимися 5–6-х классов.

«Даже когда мы закончим школу, деревья будут расти для других и радовать их своей красотой», — уверен ученик 6 класса школы № 15 Ратмир Архипов, который признался, что познавательная лекция заставила его задуматься над тем, что надо больше времени уделять природе, очищать воздух и сажать много деревьев.

В День Земли — 22 апреля — побывали волонтёры и в лениногорской школе № 2. «Мы рассказываем детям о 6 Целях устойчивого развития: о здоровье, о нашей планете, об отношении к другим людям, — говорит волонтёр программы из ТатНИПИнефть Юлия Даньшина. — То, о чём не задумываемся ежедневно. Но об этом нужно говорить, тем более растущему поколению, которое только формирует отношение к миру».

Ученика 6 класса Тимура Мухаметова волнуют вопросы экологии. Печальным открытием на этом уроке для него стало то, что многим людям на планете не хватает воды. Он уверен, что очень важна переработка отходов. В их семье собирают раздельно макулатуру и использованные батарейки.

Всего за прошлую неделю очных уроков «Посланники ЦУР «Татнефти» побывали в девяти школах — Альметьевска, Лениногорска, Казани и Спасского района. Посетили и Альметьевский детский дом. Охват составил порядка 1000 учащихся. Всего же с начала реализации проекта, отмечают «Нефтяные вести», с Целями устойчивого развития ООН познакомились 52 тысячи школьников республики в онлайн и очном формате.

В детском доме саженцы сирени, выращенные в гимназии № 1 имени Ризы Фахретдина, воспитанники учреждения высадили сразу же после урока вместе с волонтёрами.

Ещё ребята узнали, что «Татнефть» проводит конкурс, в котором может принять участие каждый ребёнок. Достаточно снять минутный видеоролик, рассказать о том, как он реализовывает одну из ЦУР, выложить его в «Вконтакте» с хештегами #ДетиЦУР_Татнефть, #ЯестьЦУР_Татнефть2022 и отправить организаторам проекта. «Мы получили уже около 80 видеороликов, — отмечает руководитель проекта, специалист отдела развития корпоративной культуры и молодёжной политики Наталья Шмидт. — В июне мы подведём итоги и наградим лучших авторов».