Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием Государственному Совету РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

Послание о Победе: Раис Татарстана выступил с ежегодным обращением к парламенту

Событие недели для республики – Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона, обозначив задачи и основные направления развития Татарстана.

Это было Послание новому созыву Госсовета республики, сформированному после выборов 8 сентября. Главной темой обращения стала Победа, и само Послание можно образно назвать Посланием Победы.

«В 2025 году вместе со всей страной мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая без преувеличения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости», – заявил он.

Не случайно слово «Победа» и его производные прозвучали в речи Минниханова 14 раз, а бессмертную фразу Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 года «Победа будет за нами!» Раис Татарстана повторил дважды: в начале и в конце своего выступления.

Несколько раз Рустам Минниханов цитировал и слова великого татарского ученого Шигабутдина Марджани о том, что без уважения и знания прошлого нет будущего. Тем самым перекидывая мостик от той Великой Победы к будущей Победе российского народа над украинским неонацизмом.

Большое внимание в своем Послании Раис уделил теме специальной военной операции Фото: rais.tatarstan.ru

Большое внимание в своем Послании Раис уделил теме специальной военной операции. Звучали слова благодарности в адрес участников СВО, членов их семей, волонтеров. Некоторые из них находились в зале, и Минниханов назвал их поименно, лично поблагодарив под аплодисменты собравшихся.

Кроме того, в рамках празднования 80-летия Великой Победы и «учитывая важность стоящих перед нами вызовов» он объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества. В развитие этой темы Рустам Минниханов говорил о важности патриотического воспитания молодежи, формирования у нее правильных ценностных установок. Большое значение Раис Татарстана придал теме формирования общественного мнения, обозначив флагманскую роль в этом процессе республиканского агентства «Татмедиа».

Рустам Минниханов предметно обратился к новым парламентариям, напомнив, что в следующем году состоятся выборы Раиса Татарстана, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Эти мероприятия потребуют слаженной и профессиональной работы государственной и муниципальной власти.

Традиционно большой блок Послания был отведен вопросам развития экономики республики – ее промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. В частности, Рустам Минниханов поставил задачу сохранить положительную динамику роста экономики и достичь по итогам текущего года объема ВРП на уровне 5 трлн рублей.

Разумеется, много внимания в Послании было уделено главному событию года, если не последних десятилетий, для Татарстана – XVI саммиту БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

«Большое количество гостей, повышенное международное внимание – мы в очередной раз должны оправдать оказанное нам доверие и провести все на высочайшем уровне», – поставил задачу перед республикой Раис Татарстана.

По тону Послание получилось теплым и ободряющим. В зале присутствовали и удостаивались отдельных слов благодарностей участники СВО, волонтеры, члены трудовых династий, представители рабочих профессий, фермеры, воспитатели дошкольных учреждений, победители школьных олимпиад, спортсмены, были отмечены и особо отличившиеся предприятия и организации. Теперь остается приложить все усилия жителей республики для того, чтобы достойно реализовать это Послание Победы.

Владимир Путин провел заседание Постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Фото: kremlin.ru

Обязательно бахнем: Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России

На этой неделе Владимир Путин провел заседание Постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, где предложил внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия со стороны России. Главным изменением стало снижение порога для его применения.

Факт атаки против России обычным вооружением, как и в предыдущей версии доктрины, по-прежнему считается основанием для применения ядерного оружия, но само основание поменялось – если раньше речь шла об угрозе суверенитету и территориальной целостности нашей страны, то теперь просто об угрозе суверенитету. Это означает, что ядерный ответ возможен и в том случае, если противник, не заявляя целью захват российских территорий, пытается подорвать власть и управление в стране.

Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Также РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.

По словам Владимира Путина, руководство страны может поразмышлять о применении ядерного оружия после получения «достоверных данных» о начале массированного старта средств воздушно-космического нападения.

«Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – подчеркнул Президент России.

Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься Верховным главнокомандующим.

Как видим, порог для применения ядерного оружия, закладываемый в ядерную доктрину России, понижен. По сути, это официальное документирование недавнего предупреждения Владимира Путина в адрес США и союзников по НАТО. Тогда он заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против России будет означать, что НАТО и РФ находятся в состоянии войны.

Порог для применения ядерного оружия, закладываемый в ядерную доктрину России, понижен Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

Нужно обратить внимание и на заявление, которое Путин сделал для СМИ во время визита в Санкт-Петербург 12 сентября. По его словам, происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Киев и так наносит их с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история.

«Дело в том, что – я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе – наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза или Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников», – сказал Президент РФ.

То есть полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. А если так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, будут приниматься соответствующие решения. Вплоть до применения ядерного оружия. И не только по неядерной стране.

Следует понимать, что под основанием применения ядерного оружия Путин имел в виду именно «критическую угрозу суверенитету России».

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», – приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова на вопрос, близка ли Россия сегодня к этой критической точке, а значит, угрозе ее суверенитету.

Так или иначе, действия по понижению ядерного порога нашей страной могут отрезвить разошедшийся в антироссийском угаре Запад и заставить его отказаться от разрешения Украине бить его оружием по территории РФ.

Казань и Татарстан все ближе к приему важнейшего мероприятия в истории республики – саммита стран БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Меньше месяца до БРИКС: кто приедет в Казань и что будут обсуждать на этом историческом событии

Казань и Татарстан все ближе к приему исторического мероприятия в истории республики – саммита стран БРИКС. Счет на этой неделе пошел уже на дни.

«Сейчас уже в завершающей стадии находится подготовка саммита в Казани. Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью такое сказать», – отметил Дмитрий Песков.

Это действительно будет по-настоящему грандиозное событие. Президент России Владимир Путин заявил в феврале 2024 года, что ВВП по паритету покупательной способности стран БРИКС в начале 1990-х не достигал и 20% от мирового, при этом ВВП стран «Большой семерки» превышал 45%. Теперь многое изменилось: у БРИКС – более 34%, а у G7 – порядка 30%, уточнил президент. Он добавил, что к 2028 году БРИКС усилит лидерство – его ВВП превысит 36%, в то время как у G7 упадет до 27,5%.

В Казани саммит БРИКС впервые пройдет в расширенном составе – теперь в нем девять стран-членов, ведь в прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Также заявки на вступление в объединение подали Алжир, Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Пакистан, Малайзия, Азербайджан и Турция. Всего насчитывается около 30 стран, желающих вступить в объединение. Такой взрывной рост популярности БРИКС приводит к определенной проблеме – количество желающих стать его участниками больше, чем само объединение способно организационно «переварить» в краткие сроки. В настоящий момент рассматривается идея введения статуса «страна-партнер БРИКС». Обладающие им государства смогут участвовать во всех мероприятиях – пока без права голоса. Так что интрига казанского саммита и в количественном увеличении БРИКС, и в появлении новой категории.

Дмитрий Песков: «Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью такое сказать» Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, ожидаются подвижки по изменению мировой архитектуры финансовых расчетов. 24 сентября Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве:

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — сказал Президент.

Отдельно следует сказать о предполагаемом невероятно большом наплыве гостей в столицу Татарстана, в том числе самого высокого ранга. Всего Казань пригласила на саммит лидеров 43 стран. Среди тех, кто уже обещал приехать: Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Палестины Махмуд Аббас... Свой приезд подтвердили лидеры свыше 20 государств со своими делегациями. К приему гостей готовятся 79 объектов размещения в Татарстане, в том числе 55 отелей Казани категории от двух до пяти звезд.

Пока программа саммита известна лишь частично. Понятно, что пройдут: пленарное заседание, встречи лидеров в узком и расширенном составе, пресс-конференция Президента РФ. Будет и церемония приветствия лидеров стран БРИКС, и научно-техническая и промышленная выставка, и обширная культурная программа для участников саммита.

Нет сомнений, что, несмотря на гигантский объем организационной работы, задача проведения саммита на высочайшем уровне, поставленная Раисом Татарстана в его Послании, будет выполнена.

24 сентября 2021 года СИБУР и ТАИФ заключили соглашение, по условиям которого в состав холдинга перешли «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» Фото: rais.tatarstan.ru

Кожаная свадьба: три года назад СИБУР и ТАИФ заключили историческую сделку

Кожаной трехлетняя годовщина брака называется потому, что кожа – материал не только прочный, но и пластичный, мягкий. В случае с трехлетием сделки СИБУРа с ТАИФом можно сказать: да, кожа притерлась и последствия сделки уже можно анализировать, так сказать, a posteriori.

Вначале известие о переходе «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» под крыло федеральной компании сопровождалось опасениями – «москвичи», мол, сосредоточатся на выкачивании прибыли и бросят «социалку». Началась перетряска производственных процессов, на распродажу были выставлены непрофильные активы. Сделка была проведена в разгар бушевавшей пандемии коронавируса, когда мировая экономика впала в ступор, а в России ввели ковидные ограничения и люди сидели дома. Тогда казалось, что трудности, связанные с тем, что рынки нефтехимической продукции заморожены, СИБУР будет компенсировать за счет регионов и, в частности, Татарстана.

Однако рынки после снятия ограничений восстановились. СИБУР получил профит, который, вопреки начальным опасениям, не был выведен из Татарстана через механизмы трансфертного ценообразования. При этом компания последовательно наращивала долю продаж своей продукции на внутреннем рынке: с 60% в 2022 году этот показатель довели до 74% в 2023-м, а по итогам 2024 года компания планирует достичь 80%.

«Казаньоргсинтез» решил постоянную проблему недозагрузки своего производства сырьем и в первый же год после сделки вышел на рекордный показатель конечной продукции – 1 млн тонн.

Республиканские предприятия получили доступ к компонентам спецхимии, которые сложно подобрать в одиночку, к единой системе продаж, обслуживания, логистики. При этом, как отметил предправления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов в интервью корпоративным изданиям: «Предприятия остаются центрами прибыли, но несут меньше расходов, потому что продажи, документооборот и многие другие сервисные функции сегодня централизованы и автоматизированы на базе лучших практик».

Михаил Карисалов: «Предприятия остаются центрами прибыли, но несут меньше расходов, потому что продажи, документооборот и многие другие сервисные функции сегодня централизованы и автоматизированы на базе лучших практик» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас территории КОС и НКНХ выглядят как большая стройка. Идет модернизация реактора «B» на «Казаньоргсинтезе» и завершается строительство ПГУ-250. Еще 23 млрд рублей СИБУР потратил на собственный проект – строительство единственного в России производства гексена-1. С учетом затрат на строительство ЭП-600 инвестиционный пакет холдинга превысил полтриллиона рублей.

По данным Росстата, за три с половиной года зарплаты нефтехимиков в Татарстане увеличились на 86%, с 68,6 до 127,8 тыс. рублей, опередив по темпам роста давних соперников – нефтепереработчиков (рост с 76,6 до 128,6 тыс. рублей, +68%). Компания, как и обещала, повысила оклады вместе с введением премий за результаты за счет общего повышения эффективности.

Были опасения, что будет свернута спонсорская помощь спортивным командам республики, практиковавшаяся ТАИФом. Но и эти опасения оказались развеяны – сумма вложений в спорт за три года, по данным СИБУРа, превысила 14,6 млрд рублей.

И еще – СИБУР решил объединить научные школы, связанные с нефтехимией, в новом НИОКР-центре, который будет построен в 2026 году. Здание появится на территории делового квартала КОС – это еще один проект, в котором проявили себя новые ценности компании.

Судить о том, как спустя три года после сделки развиваются отношения между республикой и СИБУРом, можно по словам Рустама Минниханова, сказанным им во время осмотра нового офиса АО «СИБУР-РТ» на «Казаньоргсинтезе».

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что здесь появился такой центр притяжения. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом женились удачно», – заявил Раис Татарстана.

Так что поздравляем всех причастных со столь успешной кожаной свадьбой и желаем так продолжать до золотой!

В Москве подвели итоги VIII Курултая Духовного управления мусульман РФ, а также XX Международного мусульманского форума Фото: скриншот трансляции на сайте ДУМ РФ

Новый-старый хазрат всей России: в Москве состоялись VIII Курултай ДУМ РФ и XX Международный мусульманский форум

Важное событие недели для мусульманской уммы всей России - в Москве подвели итоги VIII Курултая Духовного управления мусульман РФ, а также XX Международного мусульманского форума.

Курултай ДУМ РФ вместил в себя и 30-летие ДУМ РФ, и 40-летие служения председателя ДУМ РФ Равиля хазрата Гайнутдина, и 120-летие Московской соборной мечети, и дни Мавлида.

В работе Курултая приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, ректоры крупных религиозных образовательных учреждений Рафик Мухаметшин (РИИ) и Фархат Хуснутдинов (БИА). Съезд также собрал делегатов из Саудовской Аравии, Египта, Палестины, Бахрейна, Ватикана и других стран.

На Курултае прошла процедура выборов председателя Духовного управления мусульман РФ. Единогласным решением делегатов председателем ДУМ на следующие пять лет вновь стал Равиль Гайнутдин. Своим первым заместителем он выдвинул Дамира хазрата Мухетдинова – это предложение также было принято единогласно, как и предложение о составе президиума ДУМ РФ.

На Курултае прошла процедура выборов председателя Духовного управления мусульман РФ. Единогласным решением делегатов председателем ДУМ на следующие пять лет вновь стал Равиль Гайнутдин Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«В наше непростое время на первое место выходят задачи укрепления единства мусульман России, сплочения всего нашего многонационального народа перед угрозой глобальных вызовов, налаживания тесного сотрудничества с международными исламскими центрами, – отметил выступивший на Курултае Раис РТ, подчеркнув, что ДУМ РФ под руководством Равиля Гайнутдина на протяжении многих лет играет важную роль в жизни российского общества. Тем самым Раис РТ подсветил важную роль личности Равиля хазрата для всей российской уммы и правильный выбор председателя ДУС РФ, сделанный делегатами на Курултае.

Итогом Международного мусульманского форума стала принятая им резолюция. Часть ее посвящена конфликту в Палестине. Отражено в документе и отношение съезда к СВО.

«Специальная военная операция показала единство и сплоченность российской гражданской нации в общем деле защиты национальных интересов, свободы наших народов от человеконенавистнических нацистских поползновений и разрушения духовного суверенитета нашего Отечества», – сказано в резолюции.

Курултай ярко продемонстрировал показал единство российской уммы и ее следование духовно-нравственным ценностям и историческому выбору России.