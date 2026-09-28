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Общество 28 сентября 2026 09:50

Послание Минниханова Госсовету РТ – прямая трансляция

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Послание Минниханова Госсовету РТ – прямая трансляция
Фото: ТНВ

Началась прямая трансляция ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

Посмотреть ее также можно в официальной группе телерадиокомпании ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

На мероприятие приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.

#послание госсовету рт #Рустам Минниханов
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