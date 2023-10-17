Послание Грозному, документы Марджани: в Казани открылась выставка об истории письма

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «История письма европейской и восточной цивилизации», где можно увидеть уникальные оригиналы эксклюзивных памятников деловой и книжной письменности стран Западной Европы и России, датированные от XV до начала XIX века.

«Нам будет предоставлена уникальная возможность изучения всей истории возникновения, становления и взаимодействия разных языков европейской цивилизации. У Татарстана есть огромный опыт в этом вопросе, которым он готов делиться. У нас есть более 8 тыс. письменных форм. И чем глубже мы узнаем историю, тем больше у нас будет уважения к родным языкам. Предлагаем всем внимательно посмотреть, познакомиться и влюбиться в эти материалы. Если мы будем любить свой язык, мы сохраним свою национальную идентичность и Россию», – отметил на церемонии открытия выставки Заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов.

Среди представленных экспонатов оригинал послания папы Пия V царю Ивану IV с предложением примкнуть к военному союзу против турок, свидетельство об отставке по болезни солдата лейб-гвардии Измайловского полка Гончарова, жалованная грамота от Петра I Федору Апраксину на графское достоинство; документ о расторжении брака Вали Апанаева с Нагимой Утямешевой 1870 года, написанный рукой Шигабутдина Марджани, договор о найме на работу жителя деревни Агрыз Бугульминского уезда 1825 года и многие другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также большое количество экспонатов было привезено из Санкт-Петербурга. Они являются частью коллекции выдающегося ученого Николая Лихачёва, сообщил директор санкт-петербургского института истории РАН, руководитель проекта «История письма европейской цивилизации» Алексей Серенов.

«Свой уникальный взгляд на историю культуры Николай Лихачёв привез отсюда, из Казани. Он выпускник местного университета. Своими идеями он связал наши два города. Этот проект – дань памяти выдающемуся учёному. Надеюсь, он откроет дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», – заявил он.

После торжественного открытия почетные гости, среди которых были Марат Ахметов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, Алексей Серенов, осмотрели выставку и оценили, как проходит мастер-класс по каллиграфии.

Экспозиция открылась в рамках международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России».