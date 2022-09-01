Гости с берегов Персидского залива: экс-глава ОПЕК, лимузины «Аурус» и история с ТАИФом

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с двумя министрами из двух монархий Персидского залива. Речь шла о министре энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейле бен Мухаммеде Аль Мазруи и министре нефти и экологии Королевства Бахрейн Мохаммедом бен Мубараком бен Даина.

Рустам Минниханов встретился накануне с двумя министрами из монархий Персидского залива Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оба были гостями Татарстанского нефтегазохимического форума. Похоже, еще одно республиканское мероприятия может пополнить копилку статусных ивент-брендов Татарстана наряду с KazanSummit, Казанским кинофестивалем и т.п. Подробнее — в материале «Татар-информа».

Зашли с лимузинов

В условиях непростой геополитической обстановки и западных санкций развитие торгово-экономических отношений со странами Персидского залива получают новый виток развития. Самым успешным примером сотрудничества Татарстана с ОАЭ является автомобилестроение. Эмиратский холдинг Tawazun участвовал в запуске проекта «Аурус» - производителя российских люксовых автомобилей. Как известно российские лимузины производятся в Елабуге, а Фонду обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun принадлежит в ООО «Аурус» 36 %. Как отметил Рустам Минниханов во время встречи с министром Сухейлем бен Мухаммедом Аль Мазруи, вскоре завод «Аурус» приступит к серийному выпуску внедорожника Komendant.

Самым успешным примером сотрудничества Татарстана с ОАЭ является автомобилестроение: эмиратский холдинг Tawazun участвовал в запуске проекта «Аурус» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим, как развиваются Объединённые Арабские Эмираты, радуемся вашим успехам и многому у вас учимся. Сегодня непростая геополитическая обстановка. Мы благодарны вам за то, что российско-эмиратские отношения сохранились и динамично развиваются», - сказал Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с ОАЭ. К тому же имеется положительный опыт взаимодействия в области АПК и строительстве.

Всего же по итогам первого полугодия товарооборот Республики Татарстан с ОАЭ достиг 14 млн долларов. Сотрудничество развивают такие предприятия, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького.

При этом республика намерена сотрудничать с арабскими партнерами и по другим направлениям. Наиболее интересными здесь, в частности, являются исламские финансы, индустрия халяль и сектор госуслуг, говорится в официальном сообщении.

Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи в свою очередь отметил развитие сотрудничества. «... Мы ценим наши связи с Татарстаном. Здесь проживает много мусульман - для нас это имеет большое значение. Сотрудничество в области исламских финансов и халяль - это заслуживает особого внимания», - сказал министр.

Причем тут арабы и ТАИФ?

Отметим, что Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи занимает пост министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов с марта 2013 года.

Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи занимает пост министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ с марта 2013 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом он является членом консультативного комитета Высшего нефтяного совета и заместителем председателя Высшего комитета по водоснабжению и электроснабжению Абу-Даби, заместителем председателя Корпорации по атомной энергии Эмиратов. Также министр курирует жилищную программу и федеральное управление наземного и морского транспорта. В августе 2020 года Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи был назначен председателем совета директоров розничной сети по продаже топлива Emirates General Petroleum (Emarat). В 2018 году он был президентом ОПЕК.

Пикантность в визит Сухейля бен Мухаммеда Аль Мазруи в Казань вносит тот факт, что он занимал одну из ведущих должностей в эмиратской государственной холдинговой компании «Mubadala Investment Company», которая в декабре 2021 года приобрела 1,9% акций «Сибура» за полмиллиарда долларов. Напомним, двумя месяцами ранее «Сибур» приобрёл 100% акций компании «ТАИФ». И тогда аналитики, исходя из оценки «Сибура» в ходе слияния с ТАИФом, оценили сделку с арабами в $500 млн.

Бахрейн ищет технологии

Что касается второго гостя – министра из Бахрейна, то Мохаммед бен Мубарак бен Даин был назначен лишь в июне этого года. Он имеет степень доктора химических наук, окончил Имперский колледж Лондона. У него степень магистра химического машиностроения Уэльского университета в Суонси и степень бакалавра в области нефтяной инженерии Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

Перед министром нефти и экологии Бахрейна стоит задача к 2060 году добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа в королевстве Фото: president.tatarstan.ru

Как сообщают открытые источники, перед возглавляемым им ведомством стоит задача к 2060 году добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа в королевстве и перевести промышленность на экологически чистые виды топлива.

Кроме того, власти государства планируют нарастить добычу и экспорт нефти. Сделать это в Бахрейне планируют за счёт модернизации имеющихся заводов и строительства новых мощностей. Есть все основания полагать, что визит министра в Татарстан носит вполне конкретные цели - сотрудничество в добыче и переработке нефти.

«Мы на выставке ознакомились с потенциалом ваших компаний. И по итогам готовы провести отдельные встречи с ними. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке» - отметил министр нефти и экологии королевства Мохаммед бен Мубарак бен Даин и поблагодарил Рустама Минниханова за личное внимание к развитию сотрудничества.

По словам Президента Татарстана, помимо нефтехимической и машиностроительной продукции, республика готова поставлять в государство Персидского залива автомобильные шины, медицинское оборудование и сельхозтоваров. Также стоит отметить, что делегация Бахрейна приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, что свидетельствует о сотрудничестве не только в экономике, но и в сфере религиозных отношений.

«И сейчас Татарстан идёт уже на «дальние дистанции» - государства арабского мира, Турция»

Визит ключевых министров ОАЭ и Бахрейна в Казань для участия в нефтегазохимическом форуме эксперты оценивают, как явное делегирование Татарстану полномочий для налаживания экономического сотрудничества со странами Персидского залива и рост политического влияния Рустама Минниханова.

Визит ключевых министров в Казаньэксперты оценивают, как делегирование Татарстану полномочий для налаживания экономического сотрудничества со странами Персидского залива Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан может служить локомотивом отношений России со многими государствами. Большой экономический потенциал и развитая нефтяная промышленность позволяют республике придать им своего рода 4G-измерение, чтобы сотрудничество велось не только между главами государств, главами правительств, но также и от имени регионов. И прежде всего регионов, которые в большей степени могли бы представлять Россию как часть исламского мира, страну с коренным мусульманским населением. А это имеет значение для многих исламских государств», - считает политолог, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

Он уверен, что международный опыт казанского Кремля имеет большое значение прежде всего в укреплении дипломатических и экономических мостов на восток: «Тут роль Татарстана крайне важна именно как республики, большинство населения которой представлено мусульманами, плюс обладающей большим промышленным потенциалом, нефтедобывающей, нефтехимической промышленностью.

К тому же у Татарстана есть большой опыт. Глава республики Рустам Минниханов посещал многие государства. Это начиналось ещё с республик Центральной Азии. И сейчас Татарстан идёт уже на "дальние дистанции" - государства арабского мира, Турция. С лидерами этих стран глава республики поддерживает отношения. Безусловно, сейчас очень важно поддерживать такие контакты на уровне в том числе российских мусульманских регионов и представлять Россию как государство, где ислам не является чуждой религией".

По мнению политолога, роль Татарстана в сотрудничестве России со странами арабского мира будет расти, так как отношения со странами Персидского залива для Москвы приобретают особую важность на фоне антироссийских санкций Запада. «Государства персидского залива и другие ведущие государства исламского мира отказываются присоединяться к односторонним санкциям, которые не получили одобрения соответствующих структур ООН. И эти государства намерены продолжать сотрудничество с Россией: Объединенные Арабские Эмираты не отказываются от сотрудничества; Катар, который является одним из важных инвесторов в российскую экономику, не намерен забирать из России свои инвестиции; Саудовская Аравия, с которой Россия, безусловно, поддерживает контакты. Плюс Турция, Пакистан. Все эти государства дают России возможность минимизировать потери от санкций. Отношения с этими странами приобретают очень важное значение именно сейчас. Они способны хотя бы частично заменить то, что Россия потеряла от санкций Запада», - считает Кирилл Семёнов.

Руслан Сайфутдинов