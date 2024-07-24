Посланцы мира и духовная защита: открыт прием заявок на премию «Совесть»

Татарстанцы могут принять участие в соискании международной гуманитарной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова. Заявку можно подать до 25 августа, сообщают организаторы.

Премия вручается за вклад в дело защиты детства в нескольких номинациях. Ее участниками могут стать деятели культуры, науки и образования, активисты за безвозмедную работу в интересах детей, заботу и помощь детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, — «Милосердие и забота». Материальная помощь ребятам с ОВЗ и инвалидностью, сиротам и находящимся в трудной жизненной ситуации будет поощрена в рамках номинации «Благотворительность». Посланцы мира в горячих точках — деятели культуры и активисты, оказывающие помощь детям в зоне боевых действий, природных и техногенных катастроф, — будут поощрены в номинации «Во имя мира и жизни». Активисты, сотрудники организаций соцсферы, которые внесли большой вклад в духовно-нравственное развитие детей, формирование гражданской и семейной идентичности, могут подать заявку на соискание премии в номинации «Духовная защита».

Также участие могут принять авторы произведений семейной тематики — для них организованная номинация «Специальная премия по литературе» в Год семьи. Право выдвижения на нее получили также творческие писательские объединения и союзы, книжные издательства.

На Гран-при премии «Совесть» могут претендовать деятели культуры, здравоохранения, образования, науки и общественные активисты за выдающиеся заслуги в деле защиты детства.

Заявки принимаются по ссылке. Обладатели премии будут определены авторитетным жюри. Имена лауреатов огласят 13 сентября, в день рождения Альберта Лиханова, а церемония награждения состоится 14 октября в Российском академическом молодежном театре в день учреждения Советского детского фонда имени В.И.Ленина (ныне Российский детский фонд).

Задачи премии — поддержка и поощрение людей, которым не безразлична чужая боль, а также сохранение памяти об Альберте Лиханове, основателе и вдохновителе вначале советского, а затем и российского детского фонда, классике отечественной юношеской литературы.

Напомним, что в России указом Президента Владимира Путина объявлен Год семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.