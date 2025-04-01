Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

Одержимость Дональда Трампа заключением разного рода сделок сыграла против него. Он получил отчаянное сопротивление Украины по сделке с редкоземельными (и не только) металлами, нефтью и газом. Чем это может аукнуться Киеву – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Президент США Дональд Трамп последовательно пытается дожать Украину по заключению сделки по добыче редкоземельных металлов

Фото: скриншот видео

Назвался груздем, или Потеря суверенитета

Президент США Дональд Трамп последовательно пытается дожать Украину по заключению сделки по добыче редкоземельных металлов. Он невольно сам себя загнал в ловушку, рекламируя направо и налево заключение этого соглашения. «Назвался груздем – полезай в кузов», – гласит русская поговорка. Дональд Трамп уже стал буквально одержим заключением сделки. Но ничего не склеивается, не получается из-за сопротивления украинцев. Взбешенный сопротивлением Киева, американский президент еще больше усиливает давление на официальный Киев, повышая ставки.

Новый проект соглашения США отправили Украине в воскресенье, 25 марта. Предложение выходит далеко за рамки первоначального совместного экономического соглашения. Оно было выработано в прошлом месяце в рамках усилий Дональда Трампа по прекращению военного конфликта на Украине и возмещению финансовых вложений Вашингтона в военную помощь Киеву. Об этом пишет FT.

Сделка будет охватывать все полезные ископаемые, включая нефть и газ, на всей территории Украины и позволит государственным структурам США участвовать в добыче, говорится в публикации. Новое предложение администрации Трампа заменит предыдущее рамочное соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, согласованное в прошлом месяце Киевом и Вашингтоном.

США предложили Украине кабальную сделку – выкачать из ее недр всё, что можно, а не только редкоземельные металлы Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Кабальный договор

Другими словами, США предложили Украине кабальную сделку – выкачать из ее недр всё, что можно, а не только редкоземельные металлы, с добычей которых очень много мороки и затрат. Самое интересное – Трамп не предлагает взамен Украине никаких гарантий безопасности. При экономических, демографических и политических проблемах, неминуемых для Украины после окончания СВО, сырьевое рабство окончательно угробит страну, лишив ее не только будущего, но и настоящего.

Трампа понять можно, он не только наглый бизнесмен, нацеленный на успешные сделки, он, прежде всего, государственник и печется о своей стране. В рамках соглашения Трамп хочет, чтобы Украина в будущем компенсировала ранее оказанную военную помощь.

Ранее Трамп называл разные суммы (вплоть до $350 млрд) военной помощи Америке Украине, но их объединяло одно – гигантские объемы потраченных на Украину средств (особенно при администрации Байдена). И Трамп дарить эти деньги Украине вовсе не собирается, поэтому так и зациклен на сделке по природным ресурсам.

Владимир Зеленский публично заявил, что военная помощь на сотни миллиардов от США, полученная Украиной, – это не кредит, а безвозмездная помощь Фото: president.gov.ua

Киев нарывается

Киевский режим в ответ на предложение Трампа заявил о нежелании подписывать соглашение. По словам пожелавших остаться анонимными украинских чиновников, как пишет Financial Times (FT), это предложение может подорвать суверенитет их страны, создать угрозу вывода прибыли за границу и усилить зависимость Украины от Вашингтона.

Газета «Украинская правда» написала, что документ «пересекает почти все красные линии». Предложение лишает Украину «части ее суверенитета» и заставляет страну «вернуть всю полученную от США помощь». Да, это понятно, но вы, украинцы, не отказывались же от военной помощи США, а ведь «кто платит, тот девушку и танцует».

Глава киевского режима Владимир Зеленский и вовсе публично заявил, что военная помощь на сотни миллиардов от США, полученная Украиной, – это не кредит, а безвозмездная помощь. Другими словами – «всем, кому должен, прощаю».

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский на брифинге (цитата по УНИАН) 28 марта.

Далее последовала еще большая наглость от Киева. Украина потребовала членство в НАТО в обмен на подписание «жёсткой» сделки о недрах. Версию американцев Зеленский отказался подписывать.

Напомним, что соглашения об использовании доходов от продажи украинских природных ресурсов Киев и Вашингтон обсуждают с начала февраля. Президенты Украины и США планировали подписать сделку во время визита Зеленского 28 февраля в Вашингтон. Однако сделка сорвалась из-за безобразной склоки Трампа с украинским президентом в Овальном кабинете.

Президенты Украины и США планировали подписать сделку во время визита Зеленского 28 февраля в Вашингтон Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Разгневанный Трамп

Разумеется, Дональда Трампа такое поведение (в который раз) главы киевского режима здорово бесит. Он буквально еле сдерживается. Трамп заявил журналистам во время полета 31 марта на борту Air Force One, что если Зеленский откажется от сделки по ресурсам, у него будут большие проблемы.

«Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку. Всё сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых.

Во-вторых, это уже давно говорил Путин, что Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась», – в ярости произнес президент США.

Трамп заявил, что если Зеленский откажется от сделки по ресурсам, у него будут большие проблемы Фото: en.kremlin.ru

Ваш ход, господин Трамп

Слова словами, гнев гневом – дело за малым, Дональд Фредович! Просто перекройте Украине весь кислород! Никакой военной помощи, никакого обмена разведданными, никакой вовлеченности американских генералов в планировании военных операций Украине. Только и всего.

После неслыханного в американской истории скандального поведения Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома вы попытались устроить главе киевского режима взбучку. Но, как оказалось, ненадолго. Зеленский и Ко просто неадекватные и необучаемые люди.

Поэтому, наверное, Трампу стоит прислушаться к дельному предложению российского лидера Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине. Там сейчас действительно разговаривать не с кем.