Кадры последствий одной из самоубийственных контратак ВСУ в районе села Глубокое в Харьковской области опубликовали авторы телеграм-канала RVvoenkor.

На видео попала попытка украинских военнослужащих закрепиться в посадках вдоль дороги, прилегающая территория которой уже была хорошо пристрелена российской артиллерией.

Десантировавшись с бронетранспортеров пехота ВСУ тут же попала под плотный обстрел. Те, кому посчастливилось выжить под артиллерийским огнем были уничтожены операторами FPV-дронов.

Согласно данным оперативной обстановки, в контратаках в вышеупомянтом районе уничтожается личный состав 13 бригады нацгвардии Украины. Это подразделение было задействовано из резерва после разгрома российскими войсками 2-го батальона 42 омбр ВСУ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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