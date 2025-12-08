«Послала всех куда подальше»: мама Костылевой рассказала о будущем своей дочери

Фото: © Соцсети Ирины Костылевой

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина сделала новое заявление на фоне продолжающегося конфликта с академией Евгения Плющенко. Она сообщила, что намерена искать для дочери новую школу фигурного катания для возможного перехода из «Ангелов Плющенко».

Поводом для комментариев стал запрос от руководства академии. По словам Костылевой, от нее требуют, чтобы Елена приехала в Москву 10 декабря на репетицию ледового шоу в Минске, запланированного на 14 декабря, где у юной фигуристки главная роль. При этом, как утверждает Ирина, организаторы предлагают разместить спортсменку отдельно от родителей.

«Я пока послала всех куда подальше, сейчас решаем вопрос — будем ли мы в принципе выступать в этом шоу. Если мы поедем туда, то прервётся восстановительный процесс дочери, а прессинг в отношении нас ещё не закончился», — приводит слова Костылевой издание «МОЁ!».

Она также обозначила ближайшие планы: в Воронеже семья планирует дать интервью одному из федеральных каналов, после чего уехать. Независимо от решения по минскому шоу, Ирина Костылева твердо намерена искать для дочери новую школу и отправить ее туда на просмотр.

«В середине недели предполагаем уехать, но в любом случае буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр», — приводит слова Костылевой «МОЁ!».

Напомним, на прошлой неделе Ирина Костылева увезла дочь из Москвы. Изначально сообщалось, что дело в здоровье фигуристки. Позже выяснилось, что Ирина Костылева решила вернуться в Воронеж и искать новую школу для своей дочери.