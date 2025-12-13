Послабления МОК: представят ли россияне свою страну на ближайших Олимпийских играх

Отечественные спортсмены постепенно получают возможность выступать на мировых стартах: частично в полном и преимущественно – в нейтральном статусе. К Олимпиаде-2028 Россия готовится принять участие уже в полном составе. В каком статусе и в каких видах спорта могут выступить россияне в ближайшее время – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ski-tatarstan.ru

700 российских спортсменов получили международный статус в этом году

Последние недели спортивные СМИ пестрят заголовками о снятии ограничений с российских спортсменов и их допуске к международным стартам – и речь уже не только о нейтральном статусе. Потребовалось без малого четыре года, чтобы их права были восстановлены хотя бы частично, и теперь каждая такая новость звучит как мини-победа.

В среду в ходе олимпийского собрания (высший руководящий орган Олимпийского комитета России, – прим. Т-и) министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев подвел итоги выступления российских спортсменов, получивших допуск на мировые первенства, в том числе за текущий год.

«В общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 в олимпийских видах спорта, допускают спортсменов из России. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 – в этом году. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье наши атлеты допущены к командным турнирам.

Эти решения позволили российским атлетам выступить на большинстве крупнейших международных турниров: на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжелой и легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, в ряде случаев заняв весь пьедестал», – приводит слова Дегтярева «РИА Новости Спорт».

Фото: judo.ru

Первыми с флагом и гимном вернулись дзюдоисты и самбисты

Первыми, кого допустили до международных соревнований с флагом и гимном России, стали борцы дззюдо и самбо. Неудивительно, что именно эти два вида спорта вернулись на международную арену в первую очередь. Здесь, безусловно, велика заслуга Президента России Владимира Путина, который пользуется большим авторитетом в мире единоборств.

Дегтярев пояснил, что благодаря этому наша страна уже на середине пути. При этом свою работу глава ОКР оценил на «удовлетворительно». Ранее, в сентябре во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Минспорта РФ дал понять, что на летней Олимпиаде-2028, которую примет Лос-Анджелес, сборная России примет участие уже в полном составе и с полным восстановлением прав.

«Готовимся принять участие в Олимпиаде 2028 года в полном составе. В 2026 году проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В ней примут участие порядка девяти тысяч наших атлетов. Это внутренние соревнования по отбору как раз на Игры. То есть мы уже в будущем году начнем смотреть всех кандидатов на поездку в Лос-Анджелес.

Конечно, первым шагом должно быть восстановление в правах ОКР. Без этого решать вопрос по допуску национальной команды невозможно», – процитировала тогда Дегтярева «Российская газета».

Фото: fhr.ru

Международный статус восстановили молодежи и паралимпийцам

Сообщается, что баскетбол станет следующим видом спорта в России, который получит допуск к международным стартам с флагом и гимном. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«На данный момент дальнейшие шаги будут зависеть от позиции МОК. Могу сказать, что FIBA подтверждает готовность поддержать спортсменов в вопросе возможного пути к Олимпиаде-2028», – заявил Кириленко телеграм-каналу «Mash на спорте». Пока официально с 1 января 2026 года допуск к международным стартам получит молодежная баскетбольная команда.

Напомним, 11 декабря МОК рекомендовал всем мировым федерациям допустить молодежные команды России и Белоруссии к международным соревнованиям с применением стандартных протоколов относительно флагов, гимнов, формы и других элементов национальной символики. Это касается и атлетов, выступающих в индивидуальных соревнованиях. Удивительно: МОК потребовалось почти четыре года, чтобы понять, что отлучение от мировых стартов не может и не должно распространяться на юниоров.

«Олимпийский саммит признает, что спортсмены, и особенно юные спортсмены, не должны нести ответственность за действия своего правительства. Спорт – их доступ к надежде, способ продемонстрировать, что все спортсмены уважают одни и те же правила и друг друга», – сообщила пресс-служба МОК.

Также в сентябре Генассамблея МПК полностью восстановила членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии, порекомендовав снять с них все ограничения. Так что в паралимпийских дисциплинах отечественные спортсмены имеют возможность участвовать с собственной символикой.

Фото: ski-tatarstan.ru

Несколько россиян смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2026

Однако МОК сохранил в силе решение о допуске взрослых спортсменов из России и Белоруссии лишь в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. На сегодняшний день участие в международных турнирах россиянам одобрено в зимних видах спорта: лыжникам (в том числе горным), сноубордистам, фристайлерам, прыгунам с трамплина, а также саночникам. Прежде всего потому, что близится зимняя Олимпиада-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Данное решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после соответствующего решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Правда, к сожалению, нейтральный статус участия в соревнованиях российским спортсменам не гарантирует. Для начала надо пройти все существующие критерии и этапы отбора.

Так, например, в декабре стало известно, что до Кубка мира в Давосе, несмотря на большое количество заявок, были допущены лишь два спортсмена из России – Савелий Коростелев и Дарья Непряева (оба, к слову, на внутрироссийских соревнованиях представляют Татарстан). В эти выходные они примут участие в гонке, которая будет квалификационной для ОИ-2026.

Также идет процесс возвращения на международную арену отечественных биатлонистов. Союз биатлонистов России уже подал иск в CAS, оспаривающий недопуск россиян к соревнованиям. Кроме того, президент СБР Виктор Майгуров рассказал о том, что в этом вопросе руководствуется позицией одного из представителей МОК, шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Последний подтвердил возможность участия россиян в нейтральном статусе или с флагом и гимном.

Биатлонисты не единственные, кто может быть допущен к международным соревнованиям в ближайшее время. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) также вышел с предложением о допуске российских гроссмейстеров к командным турнирам в нейтральном статусе. Сообщается, что FIDE рекомендует снять ограничения на использование флагов и гимнов на соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, в 2025 году в нейтральном статусе на крупных мировых первенствах россияне выступили в следующих дисциплинах: спортивная гимнастика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, стрельба из лука, академическая гребля, шоссейные велогонки, гребной слалом, велотрек, тхэквондо – и других.

Фото: rfs.ru

УЕФА И ИИХФ пока не хотят видеть наших спортсменов

Однако есть организации, которые против участия россиян на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. В первую очередь это касается европейских ассоциаций, в частности УЕФА, которая дольше всех сопротивляется общемировой тенденции. Там считают невозможным возвращение России на международную арену до тех пор, пока не будет достигнуто полное политическое урегулирование. В том числе это касается и юношеских сборных, что расходится с упомянутыми выше рекомендациями МОК.

Несмотря на те же рекомендации МОК и политические послабления со стороны США, нет пока никаких договоренностей и с Международной федерацией хоккея. Так что с большой долей вероятности сборная России на ОИ-2026 не сыграет. Об этом несколько дней назад заявил Михаил Дегтярев. Причем, по мнению главы Минспорта, дело не только в политике.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы. Павел Буре выступал на конгрессе ИИХФ как посланник по международным делам от Федерации хоккея России. Все им рассказал, объяснил… Но кроме политики мы видим там и конфликт интересов. Нынешний президент мировой федерации хоккея – француз. А кто получил наше место на чемпионате [мира]? Сборная Франции. Весь комплекс факторов говорит о том, что в хоккее пока тяжело», – приводит слова Дегтярева ТАСС.