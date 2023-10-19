Посла Бразилии в России впечатлил Университет Иннополис в Казани

Фото: prav.tatarstan.ru

Своими впечатлениями после посещения в Казани Университета Иннополис поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бразилия Родриго Баэна Соарес.

Напомним, сегодня дипломат провел встречу с Премьер-министром Татарстана Романом Шайхутдиновым, которая прошла в рамках форума Digital Innopolis Days.

После делового общения представитель Бразилии пообщался с журналистами, которым рассказал, что впечатлен архитектурой Иннополиса.

«Знаю, что выпускники университета создали более 30 стартапов, и мне нравится, что Иннополис поддерживает эту динамику и призывает своих студентов развивать проекты на технологической основе», – поделился дипломат.

По данным пресс-службы Правительства Татарстана, во время вышеупомянутой встречи обсуждалось сотрудничество в рамках БРИКС, а также вопрос создания совместной лаборатории по искусственному интеллекту и применение технологий и разработок российского ИТ-вуза в Бразилии.