«Пощупать» то, чему обучают и заработать: как студенты проходят практику в «Татнефти»

Операторы добычи нефти и ЭВМ

Практику в «Татнефти» проходят студенты из почти 50 вузов и техникумов страны. Всего – около 1 тыс. человек. Часть них – около 200 – были временно трудоустроены в 14 предприятиях компании, пишет газета «Нефтяные вести».

«На этот раз больше всего студентов-практикантов пришли в компанию из Высшей школы нефти, Альметьевского политехнического техникума, Лениногорского нефтяного техникума и Казанского федерального университета», — рассказал руководитель группы по развитию профессиональной ориентации и адаптации Центра развития корпоративной культуры и молодежной политики Корпоративного университета компании Вадим Сабаев.

Есть также учащиеся Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, НИТУ МИСиС и других.

Наибольшее число практикантов трудятся в институте «ТатНИПИнефть» и СП «Татнефть-Добыча». Также востребованы студенты в ООО «Татнефть-Инжиниринг», ООО «ТатИТнефть», ООО «КРС-Сервис», и так далее. Среди позиций, на которые временно трудоустраивают студентов, Сабаев называл оператора электронно-вычислительных машин, оператора по добыче нефти и газа, подсобного рабочего, помощника бурильщика КРС, распределителя работ, техника.

Практиканты разделяют ценности компании

Лев Ткач учится на 3-м курсе Альметьевского политехнического техникума на геофизика и впервые в этом году проходит летнюю практику на базе Маркшейдерско-землеустроительного центра (МЗЦ) СП «Татнефть-Добыча» в качестве подсобного рабочего. Помимо учебной практики, в зачет молодого человека также идут три месяца официального трудового стажа. Он получает ежемесячную зарплату.

Молодой человек трудится на площадке, где проводится подготовительная работа под бурение. К работе он приступил после обязательного инструктажа и теоретического обучения, прохождения тестирований по охране труда.

«Я отрабатываю 8-часовой рабочий день. В мои обязанности входит помощь в разбивке трасс, местности, выноске точек. Я также переношу оборудование и предметы, необходимые в работе — колышки и топорик для разметки местности, различные устройства. Все это используется при разбивке местности под новые объекты. Я рад, что попал в «Татнефть», обучаюсь новому», – поделился Лев.

Он, в частности, учится работать с GPS-приемником для съемки объектов, трассоискателем для определения подземных коммуникаций, дальномером. По словам практиканта, в техникуме он изучал курс геодезии, а сейчас познает этот предмет на практике.

«Мой наставник Сергей меня ведет на протяжении всего периода практики, обучает многому. Не ко всему я был готов: очень много деталей, о которых я не знал. Практика в “Татнефти” открыла для меня новое направление, к которому я при желании смогу вернуться после окончания техникума, например, поступить учиться на геодезиста. Я обязательно пойду получать высшее образование, но пока думаю над профилем. Скорее всего, все же углублюсь в геодезию», – сказал Ткач.

Юноша уже проникся ценностями компании. Самая близкая из них — «Мы команда». «Каждый день я сталкиваюсь с трудностями, через которые мы проходим всей нашей командой и решаем поставленные задачи», – подчеркнул он.

«Студенты очень помогают в работе»

Инженер маркшейдерско-геодезической группы МЗЦ Сергей Васьков наставляет Льва с момента начала его практики. В прошлом году ему на попечение отправили студентов из Лениногорского техникума, а на этот раз в помощь дали учащихся альметьевского ссуза.

«Студенты очень помогают нам в работе. Одному такое количество приборов и оборудования на трассах протяженностью в несколько километров не унести. К тому же можно делиться знаниями, обсуждать оптимальные варианты решения вопросов. Одна голова хорошо, а две — лучше. Лев помогает производить разбивки трасс под капремонт, строительство. На этом участке сегодня мы выполняем разбивку под отсыпку щебенки. Здесь, на кусте скважин миннибаевского участка, в дальнейшем расположится буровой блок», - рассказал Васьков.

Наставник признается, что ответственность за подопечного высокая. Большую роль играет предварительное обучение и инструктажи. Васьков видит большие изменения в студентах после прохождения производственной практики.

«Поначалу они не знают, за что браться. Когда объясняешь принципы, технологии, как все устроено, человек вникает в дело и ведет себя не как студент, а уже как полноценный работник «Татнефти». Лев очень исполнительный, быстро понимает то, что объясняешь», - отметил наставник.

В тандеме Васькову и Ткачу работается комфортно. «По 10-балльной шкале — на 11!» — признается студент.

«Идем нога в ногу, со всем справляется», — дал высокую оценку практиканту инженер МЗЦ.

«Практика помогает понять, куда двигаться дальше»

Рината Шаймарданова также учится в Альметьевском политехническом техникуме по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Летнюю практику она проходит в Единой диспетчерской службе НГДУ «Альметьевнефть» как подсобный рабочий. Условия договора – 8-часовой рабочий день с почасовой оплатой.

«Эта работа наиболее подходит мне по специальности, много подкрепленной теории, которая изучается в нашем учебном заведении», — сообщила девушка.

В ЕДС она сидит за рабочим столом инженера-технолога и диспетчеров, которые занимаются контролем производственных объектов — специалисты в режиме онлайн следят за уровнем давления на скважинах, обводненности и другими параметрами. Если практикант замечает внештатную ситуацию, оперативно сообщает о ней старшим коллегам.

По словам девушки, нынешняя работа ей очень подходит, она получает здесь много навыков, изучает строение скважин.

Ее наставник, руководитель группы по организации производства НГДУ «Альметьевнефть» Евгений Луконин тоже рад помощи студентов-практикантов.

«Опыт работы в компании дает студентам “пощупать” то, чему их обучают в вузах и ссузах. А также понять направление, по которому стоит двигаться дальше», - убежден он.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Татнефти»