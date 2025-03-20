Пощечина фарм-клубам «Ак Барса»: почему «Барс» и «Нефтяник» провалили сезон в ВХЛ

В предстоящем плей-офф ВХЛ не сыграет ни одна татарстанская команда. Провальным выступлением ознаменовался сезон не только для ХК «Челны», но и для фарм-клубов «Ак Барса» - «Нефтяника» и «Барса». Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» вошел в историю ВХЛ со знаком минус

Год назад Альметьевск праздновал триумфальную победу в Кубке Петрова. В финале коллектив Артема Анисимова знатно переехал тульский АКМ со счетом 4-0. Второй раз в истории клуба «Нефтяник» завоевал Кубок Петрова.

На этот сезон альметьевцы подходили с не менее высокими амбициями, чем на предыдущий. Однако минувший регулярный чемпионат обернулся «для» быков катастрофой. 71 очко после 64 матчей и всего лишь 21-е место в турнирной таблице. «Нефтяник» сенсационно завершил сезон уже в конце марта. Альметьевцы стали обладателями уникального достижения со знаком минус. Еще ни разу в истории ВХЛ действующий чемпион лиги на следующий год не выходил в плей-офф. Рассуждая о причинах провала «Нефтяника», уместно выделить несколько ключевых факторов.

Первый – вратарский вопрос. Напомним, в прошлом сезоне незаменимым стражем ворот «Нефтяника» был Артур Ахтямов. Проведя выдающийся плей-офф, голкипер принял решение летом уехать в Северную Америку. За океаном Ахтямов играет и по сей день, выступая за фарм-клуб «Торонто». Судя по настроению и боевому характеру Артура, возвращаться в ближайшее время из Канады он не планирует.

В отсутствии Ахтямова за «Нефтяник» в течение сезона играли разные вратари. От Чибизова с Киселевым до Пастуха и Носова. Однако по-настоящему надежно никто из них себя не проявил. Мысль о нехватке Ахтямова сопровождала местных болельщиков практически каждый раз, когда альметьевцы кому-либо уступали. «Нефтяник» прошел фактически полный сезон без очевидного «первого номера».

Второй и не менее важный фактор – состояние состава. Надо признать, что расставание с опытным центральным нападающим Артемом Ворониным не пошло на пользу команде. Экс-форвард «Спартака» и чемпион мира в составе молодежной сборной России (2011 год) в 2024 году в результате обмена отправился в АКМ и этот сезон провел за туляков. Воронин был важной частью раздевалки «Нефтяника», вокруг него строился микроклимат в команде. Возможно, именно такого озорного и эмоционального хоккеиста не хватило молодому коллективу альметьевцев, когда в клубе настали трудные времена и появился кризис.

Помимо всего, костяк чемпионского «Нефтяника» в лице Дениса Комкова, Артура Бровкина, Семена Терехова большую часть нынешнего сезона отыграл за «Ак Барс». Наставник казанцев Анвар Гатиятулин не брезговал талантливой молодежью в составе главной команды. Комков, Бровкин и Терехов вызывались в расположение «Ак Барса» даже на заключительном этапе регулярки для «Нефтяника», когда клуб отделяло от зоны плей-офф всего 4-5 очков.

Поэтому сетования Артема Анисимова на нехватку качественных ресурсов в составе альметьевцев кажутся справедливыми. В этом сезоне «Нефтяник» был исключительно фарм-клубом «Ак Барса» без претензий на какую-либо самодостаточность и автономность в ВХЛ.

Александр Степанов пока не может пожать плоды от работы с «Барсом»

Провал татарстанских команд в этом сезоне ВХЛ – история, безусловно, болезненная для людей радеющих за хоккей в республике. Ни одна команда КХЛ не может похвастаться двумя столь мощными фарм-организациями во второй по значимости лиге России. К слову, «Нефтяник», учитывая географическое расположение, историю и менталитет команды, по идее должен был в меньшей степени коснуться влияния «Ак Барса». Ведь в ВХЛ у казанцев есть прямая ветвь вертикали в лице «Барса», где также воспитывается подмога главной команде из талантливой молодежи.

Но за последние годы единичные представители «Барса» сумели пробиться в основной состав казанского клуба. Из очевидных примеров вспоминаются фамилии Мифтахова, Кателевского, но и они за «Ак Барс» выступают уже на протяжении нескольких лет. Из актуального состава «Барса» вызывались в главную команду периодически нападающие Тимофей Жулин и Радэль Замалтдинов.

Когда в клуб приходил главным тренером Александр Степанов, а это произошло еще во времена Зинэтулы Билялетдинова, перед специалистом была поставлена четкая задача – постепенно готовить молодежь к выступлению за «Ак Барс». Сложно категорично оценивать специфику работы Степанова, но раз команда второй сезон кряду под его руководством не выходит в плей-офф, значит, клубу, видимо, не хватает класса. В противном случае, вина за результаты «Барса» автоматически перекладывается на главного тренера.

В течение сезона Александр Степанов неоднократно критиковал публично своих подопечных за провальные матчи. Из последних комментариев главного тренера «Барса» вспоминаются слова, сказанные после домашнего разгрома от андердога ВХЛ – московского «Юнисона» (1:4).

«К играм надо готовиться, настраиваться на них. Я считаю, что сегодня команда не была готова к такой игре. Есть у нас молодые ребята, вроде, талантливые, но им пока не хватает характера. Вообще, команде не хватает характера. Выигрываем две игры, потом две проиграем, выиграем одну, одну проиграем… К играм надо готовиться», –недовольно отмечал Степанов на пресс-конференции.

Подобных речей на протяжении прошедшего регулярного чемпионата у наставника «Барса» было предостаточно. Могло достаться не только всей команде, но и конкретно кому-то из игроков. Так, например, публичную критику от тренера несколько раз получал голкипер Максим Арефьев.

В своей истории в ВХЛ «Барс» ни разу не выходил в плей-офф Кубка Петрова. В связи с этим, очевидно, напрашиваются перемены в организации работы фарм-клуба «Ак Барса», который по большому счету оказывает минимальную поддержку главной команде.

Фото на анонсе: bars.ak-bars.ru