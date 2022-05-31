Посевные работы в Татарстане завершены на 91%

На сегодняшний день в Татарстане посевные работы завершены на 91%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге, посвященном весенне-полевым работам.

Спикер отметил, что посев зерновых культур завершен на 94%, сахарной свеклы — на 97%, кукурузы — 76%, подсолнечника — 92%, а рапса и картофеля с овощами — 83% и 67% соответственно. Общая площадь засеянных территорий на данный момент составляет 1,7 млн га.

«Атнинский, Актанышский и Лениногорский и Заинский районы завершил посевную кампанию. Ещё семь муниципальных районов практически на финишной прямой», — подчеркнул Зяббаров.

Он добавил, что девять муниципальных районов Татарстана посеяли менее 85% плановых площадей. При этом только в четырех районах (Пестречинский, Сабинский, Верхне-Услонский и Агрызский) такая ситуация обусловлена географическим положением. Несмотря на это министр заявил, что все посевные работы будут завершены до 5 июня.