«Посевная будет проведена на высоком уровне, и потенциал хорошего урожая будет заложен»
Как решается вопрос импортозамещения в агропромышленном комплексе и какие тенденции складываются на рынке труда в Татарстане, обсудили на заседании рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики РТ.
Предприятия в сельском хозяйстве загружены
Заседание рабочей группы прошло в Министерстве экономики РТ под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова. В совещании приняли участие руководство отраслевых министерств и председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сообщил, что в первые три месяца этого года в секторе животноводства произведено продукции на 50 млрд рублей – на уровне аналогичного периода прошлого года. Заметно выросли показатели в пищевой и перерабатывающей промышленности: произведено продукции на сумму 62 млрд рублей – индекс производства составил 108,2%. Производство молочной продукции выросло на 23%, растительного масла – на 13%.
«Все это говорит о том, что в первом квартале отрасль чувствовала себя неплохо. Все предприятия работают в полном режиме. Никаких снижений или сокращения штатов работников предприятий нет. Предприятия загружены», – отметил Залаков.
Поля наполовину засеяны
Весенний сев идет полным ходом, несмотря на плохую погоду. Работу осложняют дожди, но при первой возможности техника выходит на поля.
На конец этой недели было засеяно около половины полей от плана. В том, что работы завершат вовремя и в полном объеме, сомнений нет. Полностью закуплены семена, приобретаются удобрения, готова техника, в том числе импортная, – вопросы с запчастями решены.
«Могу заверить, что посевная будет проведена на высоком уровне и потенциал хорошего урожая будет заложен. Мы к посевной были готовы на 100% и, понимая ситуацию, параллельно начали готовиться к уборочным работам», – сказал замминистра.
Он также сообщил, что сельскохозяйственным предприятиям оказывают все виды поддержки. Всего в этом году агрофирмы получат от государства почти 13,2 млрд рублей, в том числе 6,3 млрд рублей из федерального центра и 6,9 млрд из бюджета Татарстана. На начало мая сельхозпроизводители получили более 4 млрд рублей.
Каталог предложений импортозамещающей продукции вырос до 117 тыс. позиций
Генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер обратил внимание, что в Татарстане действует Центр импортозамещения, расположенный на ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ). Это антикризисный механизм – на площадке собраны как покупатели, так и производители продукции.
С одной стороны, выявлено 109,9 тыс. наименований продукции, которая ранее закупалась в недружественных странах. С другой стороны, собран каталог предложений, чем ее можно заместить. На сегодня в нем почти 116,9 тыс. предложений.
Министр экономики отметил, что Республиканский маркетинговый центр – один из инструментов содействия в импортозамещении для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий. По его словам, необходимо активнее вносить предложения по импортозамещающей продукции в каталог на ресурсах РМЦ. Мидхат Шагиахметов поручил проработать этот вопрос Министерству промышленности и торговли РТ. По его словам, должна быть проведена персональная работа с каждым предприятием.
Предприятия Татарстана начали получать субсидии на организацию занятости
Заместитель министра труда РТ Клара Тазетдинова сообщила, что на сегодня в Татарстане безработными числятся около 11 тыс. человек, в то же время на рынке труда представлено 60 тыс. вакансий, то есть по 5 на каждого безработного.
Началась реализация дополнительных мер для поддержки занятости. Республике выделено более 800 млн рублей субсидий на три направления работы: организацию временной работы для сотрудников предприятий, организацию общественных работ для безработных и профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий.
«В целом заявилось 55 организаций. Это позволит поддержать занятость 10 тыс. человек, находящихся под угрозой увольнения. Пошло кассовое исполнение – субсидии доставлены 7 организациям», – отметила замминистра.
Мидхат Шагиахметов отметил, что заседания рабочей группы проводятся для того, чтобы выявить возможные риски и принять соответствующие опережающие меры, чтобы их нивелировать. Один из таких инструментов – федеральные меры поддержки, и их нужно максимально использовать.
Напомним, в Татарстане по поручению Президента РТ создан оперштаб для устойчивого развития экономики, во главе которого стоит Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов является заместителем руководителя Оперативного штаба.
В рамках деятельности оперативного штаба два раза в неделю проводится заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики. На совещании с отраслевыми министерствами и районами члены рабочей группы рассматривают четыре основных направления обеспечения устойчивого развития экономики: мониторинг и контроль цен и наличия основных социально значимых товаров в организациях торговли; реализацию инвестиционных проектов; работу с системообразующими организациями, в том числе по вопросам импортозамещения и логистики; ситуацию на рынке труда.