«Посевная будет проведена на высоком уровне, и потенциал хорошего урожая будет заложен»

Как решается вопрос импортозамещения в агропромышленном комплексе и какие тенденции складываются на рынке труда в Татарстане, обсудили на заседании рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики РТ.

В Министерстве экономики РТ прошло заседание рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики РТ с участием Максима Топилина и Мидхата Шагиахметова Фото: mert.tatarstan.ru

Предприятия в сельском хозяйстве загружены

Заседание рабочей группы прошло в Министерстве экономики РТ под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова. В совещании приняли участие руководство отраслевых министерств и председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сообщил, что в первые три месяца этого года в секторе животноводства произведено продукции на 50 млрд рублей – на уровне аналогичного периода прошлого года. Заметно выросли показатели в пищевой и перерабатывающей промышленности: произведено продукции на сумму 62 млрд рублей – индекс производства составил 108,2%. Производство молочной продукции выросло на 23%, растительного масла – на 13%.

Наиль Залаков сообщил, что в первые три месяца этого года в секторе животноводства произведено продукции на 50 млрд рублей Фото: mert.tatarstan.ru

«Все это говорит о том, что в первом квартале отрасль чувствовала себя неплохо. Все предприятия работают в полном режиме. Никаких снижений или сокращения штатов работников предприятий нет. Предприятия загружены», – отметил Залаков.

Поля наполовину засеяны

Весенний сев идет полным ходом, несмотря на плохую погоду. Работу осложняют дожди, но при первой возможности техника выходит на поля.

Весенний сев идет полным ходом: на конец этой недели было засеяно около половины полей от плана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На конец этой недели было засеяно около половины полей от плана. В том, что работы завершат вовремя и в полном объеме, сомнений нет. Полностью закуплены семена, приобретаются удобрения, готова техника, в том числе импортная, – вопросы с запчастями решены.

«Могу заверить, что посевная будет проведена на высоком уровне и потенциал хорошего урожая будет заложен. Мы к посевной были готовы на 100% и, понимая ситуацию, параллельно начали готовиться к уборочным работам», – сказал замминистра.

Он также сообщил, что сельскохозяйственным предприятиям оказывают все виды поддержки. Всего в этом году агрофирмы получат от государства почти 13,2 млрд рублей, в том числе 6,3 млрд рублей из федерального центра и 6,9 млрд из бюджета Татарстана. На начало мая сельхозпроизводители получили более 4 млрд рублей.

Каталог предложений импортозамещающей продукции вырос до 117 тыс. позиций

Генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер обратил внимание, что в Татарстане действует Центр импортозамещения, расположенный на ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ). Это антикризисный механизм – на площадке собраны как покупатели, так и производители продукции.

Яков Геллер обратил внимание, что в Татарстане действует Центр импортозамещения, расположенный на ресурсах Республиканского маркетингового центра Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С одной стороны, выявлено 109,9 тыс. наименований продукции, которая ранее закупалась в недружественных странах. С другой стороны, собран каталог предложений, чем ее можно заместить. На сегодня в нем почти 116,9 тыс. предложений.

Министр экономики отметил, что Республиканский маркетинговый центр – один из инструментов содействия в импортозамещении для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий. По его словам, необходимо активнее вносить предложения по импортозамещающей продукции в каталог на ресурсах РМЦ. Мидхат Шагиахметов поручил проработать этот вопрос Министерству промышленности и торговли РТ. По его словам, должна быть проведена персональная работа с каждым предприятием.

Предприятия Татарстана начали получать субсидии на организацию занятости

Заместитель министра труда РТ Клара Тазетдинова сообщила, что на сегодня в Татарстане безработными числятся около 11 тыс. человек, в то же время на рынке труда представлено 60 тыс. вакансий, то есть по 5 на каждого безработного.

Клара Тазетдинова сообщила, что на сегодня в Татарстане безработными числятся около 11 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Началась реализация дополнительных мер для поддержки занятости. Республике выделено более 800 млн рублей субсидий на три направления работы: организацию временной работы для сотрудников предприятий, организацию общественных работ для безработных и профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий.

«В целом заявилось 55 организаций. Это позволит поддержать занятость 10 тыс. человек, находящихся под угрозой увольнения. Пошло кассовое исполнение – субсидии доставлены 7 организациям», – отметила замминистра.

Мидхат Шагиахметов отметил, что заседания рабочей группы проводятся для того, чтобы выявить возможные риски и принять соответствующие опережающие меры, чтобы их нивелировать. Один из таких инструментов – федеральные меры поддержки, и их нужно максимально использовать.

Мидхат Шагиахметов отметил, что заседания рабочей группы проводятся для того, чтобы выявить возможные риски и принять соответствующие опережающие меры Фото: mert.tatarstan.ru

Напомним, в Татарстане по поручению Президента РТ создан оперштаб для устойчивого развития экономики, во главе которого стоит Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов является заместителем руководителя Оперативного штаба.

В рамках деятельности оперативного штаба два раза в неделю проводится заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики. На совещании с отраслевыми министерствами и районами члены рабочей группы рассматривают четыре основных направления обеспечения устойчивого развития экономики: мониторинг и контроль цен и наличия основных социально значимых товаров в организациях торговли; реализацию инвестиционных проектов; работу с системообразующими организациями, в том числе по вопросам импортозамещения и логистики; ситуацию на рынке труда.