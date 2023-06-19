Посев яровых культур в Нижнекамском районе выполнен на 100%

Общая площадь посевных земель в Нижнекамском районе составляет 49,5 тыс. гектаров. На сегодняшний день сельхозпредприятия выполнили посев яровых культур на 100%, доложил сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя исполнительного комитета района Альфред Нигматзянов.

Благодаря умелой организации процесса и готовности машинно-тракторного парка в этом году весенне-полевые работы хозяйства района провели качественно и в оптимальные сроки, сообщил чиновник.

Погибшие во время майских заморозков посевы технических культур на площади 673 гектара были восстановлены — проведен их пересев.

Основной проблемой на сегодняшний день для нижнекамских аграриев остается минимальное количество осадков — не более 10% от норматива.

В ходе заготовки кормов, которая идет на данный момент, хозяйства района планируют подготовить 77,5 тыс. тонн силоса, 16,6 тыс. тонн сена и 67,7 тыс. тонн сенажа — более 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.