Посетивший Казань профессор Абдулатипов подарил Мухаметшину книгу о поэте Гамзатове

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Свою книгу «Сто вершин Расула Гамзатова», изданную к 100-летию народного поэта Дагестана, подарил Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор Рамазан Абдулатипов.

По данным пресс-службы Госсовета РТ, Абдулатипов прибыл в столицу Татарстана с рабочим визитом, в ходе которого планирует принять участие в церемонии открытия Международного фестиваля национальных культур «Восточный базар».

Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 20 по 27 октября. Организаторы ожидают, что его посетят шести тысяч гостей. Торжественное открытие фестиваля состоится в Казанской Ратуше.

Кроме того, у Рамазана Абдулатипова запланированы ряд лекций для студентов Института международных отношений К(П)ФУ и Казанского государственного института культуры.