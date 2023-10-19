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Новости Татарстана и Казани
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Посетивший Казань профессор Абдулатипов подарил Мухаметшину книгу о поэте Гамзатове
Свою книгу «Сто вершин Расула Гамзатова», изданную к 100-летию народного поэта Дагестана, подарил Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор Рамазан Абдулатипов.
По данным пресс-службы Госсовета РТ, Абдулатипов прибыл в столицу Татарстана с рабочим визитом, в ходе которого планирует принять участие в церемонии открытия Международного фестиваля национальных культур «Восточный базар».
Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 20 по 27 октября. Организаторы ожидают, что его посетят шести тысяч гостей. Торжественное открытие фестиваля состоится в Казанской Ратуше.
Кроме того, у Рамазана Абдулатипова запланированы ряд лекций для студентов Института международных отношений К(П)ФУ и Казанского государственного института культуры.
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