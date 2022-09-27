Посетители выставки «Искусство быть» в Свияжске приняли участие в параллельной программе

Художники проекта «Искусство быть: запредельно близко» провели мастер-классы для посетителей выставки музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в рамках параллельной программы. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Гости инклюзивной выставки вместе с художниками проекта посетили скульптурную мастерскую, научились работать с папье-маше, делать поделки из проволоки, развили фантазию с помощью рисования и побывали на экскурсии по острову-граду Свияжску.

Представители общественной организации приемных семей «Мы вместе!» приняли участие в мастер-классе «Волшебник» и скульптурной мастерской от Дарьи Яковишиной. Мероприятие стало первым в рамках параллельной программы выставки.

«Огромное спасибо за прекрасный, насыщенный субботний день в Свияжске. Очень много незабываемых впечатлений у ребенка, и я до сих пор хожу под впечатлением о выставке. Спасибо вам», — отметила участница мастер-классов Рузалия.

Незрячие и слабовидящие участники Казанской МО ТРО ВОС побывали на мастер-классе Яны Васильевой, где из проволоки, фольги и жгута создали памятные сувениры.

Ученики, учителя и директор МБОУ «Свияжская ООШ ЗМР РТ» Татьяна Строкина приняли участие в мастерской папье-маше художницы Яны Васильевой. Вначале группа посетила выставку и познакомилась с арт-объектами вместе арт-медиатором проекта Татьяной.

«Ребята сначала были немного скованы и стеснялись высказываться и трогать работы, а потом стали делать и то, и другое с удовольствием», – подметила она.

В процессе экскурсии Яна Васильева познакомила подростков со своей работой, представленной на выставке, рассказала о художественной практике, технике папье-маше. На мастер-классе каждый участник создал свою собственную работу и забрал с собой на память.

Почувствовать себя скульпторами и научиться работать с гипсом под руководством художника Дарьи Яковишиной, которая рассказала об азах профессии, смогли и другие гости, присутствующие на открытии выставки. Журналисты, и представители министерств и дети с родителями освоили новые навыки под руководством опытного наставника. Каждый освоил азы работы с небольшим кусочком плоского застывшего гипса. Его нужно было доработать с помощью инструментов и шкурки, которые выдавала художница. И в процессе обработки каждый создал свой задуманный образ в гипсе, напоминающий плоский рельеф.

В завершение программы все гости приняли участие в обзорной экскурсии по музею-заповеднику «Остров-град Свияжск».