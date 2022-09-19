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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  12:41
Полина Шевчук

Посетители устроили дебош в казанском кафе и подрались с персоналом

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Накануне в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов на улице Адоратского между персоналом и посетителями произошел конфликт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте стражи порядка установили, что четверо пьяных посетителей устроили дебош в кафе, переросший в потасовку. В результате один из сотрудников ресторана был госпитализирован. Все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».
 

 

#потасовка #драка #УМВД России по г.Казани
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