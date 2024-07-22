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Посетителей ТЦ в Альметьевске эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги
В социальных сетях распространилось видео, на котором видно большое скопление людей перед торговым центром «Панорама» в Альметьевске. Автор ролика сообщил о якобы произошедшем возгорании в здании.
Однако информация о пожаре не подтвердилась. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан прояснила, что произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Причиной стала пыль на третьем этаже торгового центра, где ведутся ремонтные работы в помещениях кинотеатра.
Служба безопасности ТЦ, следуя протоколу, провела эвакуацию посетителей. После тщательной проверки и подтверждения отсутствия реальной угрозы, торговый центр «Панорама» возобновил работу в обычном режиме.
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