Посетителей ТЦ в Альметьевске эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно большое скопление людей перед торговым центром «Панорама» в Альметьевске. Автор ролика сообщил о якобы произошедшем возгорании в здании.

Однако информация о пожаре не подтвердилась. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан прояснила, что произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Причиной стала пыль на третьем этаже торгового центра, где ведутся ремонтные работы в помещениях кинотеатра.

Служба безопасности ТЦ, следуя протоколу, провела эвакуацию посетителей. После тщательной проверки и подтверждения отсутствия реальной угрозы, торговый центр «Панорама» возобновил работу в обычном режиме.