Посетители сауны в Альметьевске попарились и вынесли из кассы все наличные

Ночью патрулирующие улицы Альметьевска сотрудники Росгвардии получили сигнал, что из сауны на улице Нефтяников неизвестные похитили из кассы деньги.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, на месте администратор заведения пояснила, что ненадолго отошла от кассы, чтобы проверить помещения после посетителей. При этом клиенты оставались возле ресепшена. Вернувшись, сотрудница сауны обнаружила, что из кассы пропали все деньги – порядка 15 тыс. рублей. Другие клиенты, которые в этот момент ожидали администратора, рассказали, что видели, как двое молодых людей вытащили деньги и скрылись.

Получив приметы подозреваемых, росгвардейцы отправились на их поиски. Одного из злоумышленников обнаружили на улице Белоглазова. Заметив правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но сделать этого ему не удалось. Задержанным оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Похищенные деньги оказались при нем.

Подозреваемого доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

