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Общество
18 ноября 2021  10:20

Посетители Нацбиблиотеки смогут получить книгу с автографом Минтимера Шаймиева

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В Национальной библиотеке Татарстана 27 ноября пройдет презентация специального «книжного» номера журнала Татарстан. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникация «Татмедиа».

«В компании известных и знаменитых казанцев будем говорить о любви к чтению — будет очень душевно. Фишка презентации — беспроигрышная книжная лотерея! Счастливчикам достанется книга с автографом [Государственного Советника Татарстана] Минтимера Шаймиева», — отмечается в сообщении. 

Также гостем мероприятия станет писатель, лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин.

#минтимер шаймиев #нацбиблиотека рт
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