Посетители Нацбиблиотеки смогут получить книгу с автографом Минтимера Шаймиева

В Национальной библиотеке Татарстана 27 ноября пройдет презентация специального «книжного» номера журнала Татарстан. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникация «Татмедиа».

«В компании известных и знаменитых казанцев будем говорить о любви к чтению — будет очень душевно. Фишка презентации — беспроигрышная книжная лотерея! Счастливчикам достанется книга с автографом [Государственного Советника Татарстана] Минтимера Шаймиева», — отмечается в сообщении.

Также гостем мероприятия станет писатель, лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин.