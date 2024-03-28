Посетители казанского аэропорта смогут ознакомиться с аудиоспектаклем «Моңлы Казан»

В Международном аэропорту «Казань» установили инсталляцию, выполненную художницей Ириной Сафиуллиной, с помощью которой путешественники и их провожающие смогут послушать аудиоспектакль «Моңлы Казан». Об этом сообщается в группе воздушной гавани во «ВКонтакте».

Авторы — команда фонда «Живой город» — называют проект признанием в любви к Казани словами татарского классика Габдуллы Тукая.

«Нам хотелось бы для всех, кто улетает из Казани или же возвращается в нее, подарить частичку любви к городу и татарской культуре», — отметили авторы.

Руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин напомнил, что через месяц, 26 апреля, будет отмечаться 138-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«И в этой связи Международный аэропорт „Казань“ имени Тукая считает своим долгом рассказать гостям Татарстана — как прибывающих к нам из различных уголков нашей страны, так и зарубежным — о наследии и внутреннем мире поэта, а также о красоте татарского языка и его благозвучии, ведь аудиоспектакль можно прослушать и на татарском языке», — сказал он.

Зрители смогут ознакомиться с аудиоспекталем за 10 минут — им необходимо мобильное устройство с доступом в интернет и наушники. Спектакль доступен на трех языках — татарском, русском и английском.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.