Посетители KazanForum смогут попробовать себя в приготовлении азербайджанских десертов

На KazanForum 2024 пройдет мастер-класс по приготовлению азербайджанских десертов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Кулинарной ассоциации Азербайджана, президент Мирового исламского кулинарного сообщества, почетный член WACS Тахир Амирасланов.

«Мы договорились с организаторами. Со мной приехал кондитер, который проведет мастер-классы по азербайджанским кондитерским изделиям. Можно поучаствовать, научиться, попробовать вместе с мастером высокого уровня», — рассказал спикер.

При этом профессиональные повара, которые поучаствуют в мастер-классе, получат сертификат о дополнительной подготовке и смогут представлять его по своему месту работы.

Мастер-классы по кухням народов мира будут проходить два раза в день 18 и 19 мая, добавила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Мастер-классы доступны для всех желающих. Они пройдут два раза в день. При этом будут представлены кухни разных народов мира, а также выступят артисты нашей республики», — пояснила она.