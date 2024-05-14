Посетители KazanForum 2024 смогут попробовать блюда кухонь 13 стран мира

С 18 по 19 мая в рамках KazanForum 2024 пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В нем примут участие более 100 специалистов из 13 стран мира. Его особенностью станет то, что блюда смогут попробовать все желающие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

«Мы уже семь лет проводим кулинарный конкурс поваров имени Ахметзянова. В этом году он стал международным. Татарстан будет представлять Россию. Форум посвящен исламскому миру, поэтому будет представлена и татарская кухня. Мы уже подготовили восемь профессиональных боксов, где будут соревноваться участники», — добавил спикер.

Турнир будет открытым для всех. Любой желающий может посетить площадку и попробовать кухни разных народов мира. Среди них — Малайзия, Россия, Сенегал, Тунис, Алжир, Марокко и многие другие, пояснил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«География конкурса очень широкая, мы этому очень рады. Радует, что все страны, куда мы обращались, откликались с большим интересом к нашему событию. Это единственный турнир, где конкурсные блюда можно попробовать не только судьям, но и всем желающим», — сообщил он.

Главным судьей соревнований станет президент Кулинарной ассоциации Азербайджана, президент Мирового исламского кулинарного сообщества, почетный член WACS Тахир Амирасланов. Он отметил уникальность турнира и выразил уверенность, что опыт Татарстана по организации таких турниров необходимо распространить и на другие страны.

«Это будет кулинарный праздник. Но здесь есть и соревновательный элемент, который выгодно отличает этот турнир от остальных подобных. Мы видим новую форму проведения. Возможно, во всех странах мы будем перенимать этот опыт», — с улыбкой сказал Тахир Амирасланов.

Для молодых поваров такая площадка может стать большой возможностью для профессионального развития и получения новых навыков, рассказал международный судья категории WACS Рустам Рахимов.

«Я и сам так начинал, ездил по разным конкурсам. Те, кто заявляются на такие чемпионаты, могут рассчитывать на получение обратной связи от шеф-поваров в жюри. Это возможность для любого повара выйти из тех рамок, в которые он заключен на кухне в своем ресторане. Здесь он может показать, на что способен», — поделился Рахимов.