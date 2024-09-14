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Посетители и персонал ресторана «P.LOVE» в Казани эвакуировались из-за пожара
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Сегодня в ТЦ «Олимп» на улице Зорге в Казани произошел пожар. В подсобном помещении ресторана «P.LOVE» загорелась электропроводка. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Пожар потушили до прибытия огнеборцев. Из ресторана самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет.
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