news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 сентября 2024 20:58

Посетители и персонал ресторана «P.LOVE» в Казани эвакуировались из-за пожара

Скопировать ссылку

Сегодня в ТЦ «Олимп» на улице Зорге в Казани произошел пожар. В подсобном помещении ресторана «P.LOVE» загорелась электропроводка. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар потушили до прибытия огнеборцев. Из ресторана самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100