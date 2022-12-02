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Ру Тат
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Происшествия
2 декабря 2022  14:48
Павел Климчак

Посетителей и персонал кафе и офисов здания на Амирхана Еники эвакуировали из-за дыма

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В районе двух часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о задымлении в здании с кафе и офисами по адресу Амирхана Еники, 8. Все посетители и работники вышли из помещения до прибытия пожарных, никто из них не пострадал.

По предварительной информации, в подвале здания произошло короткое замыкание проводки. На место выехали пожарные и дознаватели Госпожнадзора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#задымление
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