Посетителей и персонал кафе и офисов здания на Амирхана Еники эвакуировали из-за дыма

В районе двух часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о задымлении в здании с кафе и офисами по адресу Амирхана Еники, 8. Все посетители и работники вышли из помещения до прибытия пожарных, никто из них не пострадал.

По предварительной информации, в подвале здания произошло короткое замыкание проводки. На место выехали пожарные и дознаватели Госпожнадзора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.