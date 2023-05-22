Поселок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. В результате населенный пункт остался без электричества, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что местные жители не пострадали.

«На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения», — отмечается в телеграм-канале губернатора.