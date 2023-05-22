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Поселок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ
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ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. В результате населенный пункт остался без электричества, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что местные жители не пострадали.
«На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения», — отмечается в телеграм-канале губернатора.
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