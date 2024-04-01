Поселок Карабаш и село Татарская Дымская попадают в зону риска подтопления талыми водами

В Бугульминском районе организовано круглосуточное дежурство в населенных пунктах с угрозой подтопления талыми водами. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы района Фанис Мухаметов.

По словам спикера, в начале апреля в республике прогнозируется резкое потепление, что может стать причиной подтопления жилых домов и объектов экономики. В Бугульминском районе высота снежного покрова и запас влаги превышает норму в 1,5 — 2 раза. Тревогу вызывает угроза подтопления талыми водами жилых домов в двух населенных пунктах — в поселке Карабаш и селе Татарская Дымская. Там организовано круглосуточное дежурство служб.

«У нас в районе имеется 19 гидротехнических сооружений. Ко всем прудам произведена очистка подъездных путей. Для пропуска воды открыты задвижки. Произведен запуск воды. Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидаций ЧС совершила объезд всех сооружений. Ежедневно информация поступает в ЕДДС», — проинформировал заместитель главы.

В поселке Карабаш уровень воды в реке Степной Зай составляет 0,5 метра, критический уровень 2,4 метра. Уровень воды в реке Дымка в селе Татарская Дымская — 1,15 метра, критический уровень 2,8 метра. Мониторинг ведется постоянно. Информация обновляется ежедневно.

«К работе должны быть привлечены все службы оперативного реагирования. Пока ситуация под контролем, но в любой момент она может измениться. Необходимо усилить взаимодействие всех подразделений, круглосуточно оперативно отрабатывать поступающие сигналы. Наша основная задача — безопасность людей. Для ее решения у нас есть все необходимые ресурсы, как техника, так и люди», — подчеркнул глава района Линар Закиров.