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Поселения РТ выиграли 68 млн рублей на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Проекты трех сельских поселений Татарстана вошли в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.
Алексеевское городское поселение одержало победу в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» заняло Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского района.
Кроме того, Бирюлинское сельское поселение Высокогорского района с проектом повышения уровня и качества жизни населения путем внедрения цифровых технологий стало пятым в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город».
Согласно распоряжению Правительства, подписанному Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Алексеевское городское поселение получит премию в размере 50 млн рублей, Муслюмовское сельское поселение — 15 млн, а Бирюлинское — 3 млн рублей.
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