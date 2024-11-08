Поселения РТ выиграли 68 млн рублей на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Проекты трех сельских поселений Татарстана вошли в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Алексеевское городское поселение одержало победу в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» заняло Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского района.

Кроме того, Бирюлинское сельское поселение Высокогорского района с проектом повышения уровня и качества жизни населения путем внедрения цифровых технологий стало пятым в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город».

Согласно распоряжению Правительства, подписанному Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Алексеевское городское поселение получит премию в размере 50 млн рублей, Муслюмовское сельское поселение — 15 млн, а Бирюлинское — 3 млн рублей.