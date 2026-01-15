«Пошел, потому что пошли друзья»: история контрактника из Новошешминского района

Житель деревни Слобода Волчья Новошешминского района Республики Татарстан Григорий заключил контракт с Министерством обороны в марте 2025 года. В 45 лет он принял решение пойти в зону специальной военной операции, потому что туда добровольно ушли многие его одноклассники и друзья.

«Пошел, потому что пошли друзья и одноклассники», – объясняет он.

По профессии Григорий – водитель. Специальность он получил перед службой в армии в Чистопольском ДОСААФ. Срочную службу проходил в пограничных войсках: сначала полгода «учебки» в Подмосковье, затем был переведен в Московский военный институт федерально-пограничной службы, где полтора года служил водителем КАМАЗа и получил звание младшего сержанта.

Вернувшись в родную деревню, он продолжил работать по профессии – в Новошешминском отделении ЧЭС и в крестьянско-фермерском хозяйстве «А.А. Савельев».

Перед отправкой Григорий закрыл свою однокомнатную квартиру и поручил присматривать за ней двум сестрам.

Службу он проходит в ремонтной роте в Белгородской области. Почти 30-летний водительский стаж и наличие нескольких категорий оказались востребованы.

«Нам на тралах доставляют разную технику – КАМАЗы, Уралы, УАЗы. Работаем повзводно. Достается чинить самые разные узлы. Научились разбирать и собирать быстро, потому что устанавливаются сроки», – рассказывает Григорий.

По его словам, техника после ремонта уезжает своим ходом, что означает качественно выполненную работу. Поток машин разный: иногда за день поступает одна единица, иногда – сразу несколько.

Рабочий день длится с 8 утра до 9 вечера. За год службы Григорий стал специалистом по ремонту всех основных узлов различной техники.

Живут ремонтные бригады в подземных блиндажах. Там же расположены подземная столовая и баня. Блиндажи отапливают дровами, питание готовят повара. С обеспечением, по словам военнослужащего, проблем нет: форма и питание поступают регулярно, гуманитарная помощь и посылки от родных доходят.

В роте служат и другие земляки – из деревни и Новошешминска, хотя в других взводах.

«Живем дружно. Командир у нас тоже мужик нормальный», – говорит он.

По его словам, вражеские беспилотники до места дислокации не долетают – работает система ПВО. Связь бывает разной, что связано с работой по обнаружению и подавлению БПЛА.

Перед Новым годом Григорий был во втором отпуске. Дома его встречали сестры, брат, племянники и трое детей – Анастасия, Роман и Маргарита. Старшая дочь учится в Новошешминской гимназии, двое младших – в школе своей деревни. О том, что отец ушел на СВО, дети узнали только во время отпуска – раньше он им об этом не говорил.

«Настроение боевое. Буду и дальше четко выполнять задачи – до самой Победы», – говорит Григорий.

Узнать подробнее о том, как подписать контракт в Татарстане и подать заявку на прохождение контрактной службы, можно на сайте https://heroes-tatarstan.ru и по телефонам: 8 800 222 59 00 и 117, прийти в военкомат или пункт отбора.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.