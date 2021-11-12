POS-терминал от «Тинькофф Банка»: как принимать безналичную оплату от покупателей

В настоящее время большинство платежей производится без наличных. Практически у всех, независимо от возраста, есть свой счет и карта в банке. Он есть у подростков и пожилых людей. Платежный терминал – это устройство, необходимое для совершения таких платежей. Бесконтактные платежи особенно популярны, поскольку они значительно ограничивают контакт карты с терминалом. Возможность бесконтактной оплаты – большое преимущество терминалов. Если вам интересно, как работают платежные терминалы и как принимать безналичную оплату от покупателей, или вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с информацией, которую специалисты АО «Тинькофф Банка» представили ниже. Благодаря этому вы узнаете много интересных вопросов, связанных с темой платежных терминалов.

Что такое POS-терминал?

Хотите знать, что такое POS-терминал? Это устройство, позволяющее расплачиваться картой. Некоторые современные терминалы также имеют решения для мобильных интернет-платежей. Для осуществления безналичных расчетов необходимо использовать терминал. В настоящее время он есть практически в каждой торговой точке, даже в самой маленькой. Качественный терминал может принимать платежи с любых типов карт, а также с телефонов и умных часов. Снятие наличных — еще одно преимущество терминалов. Как это работает? Снять наличные деньги клиент может через терминал. Это чрезвычайно полезное решение в местах, где нет банкоматов. Это отлично работает, например, в небольших деревнях или на курортах. Благодаря этому клиенты могут снимать наличные везде, где находится специальный терминал.

Платежный терминал — какой выбрать?

Если вам интересно, какой терминал выбрать, стоит ответить на несколько вопросов. Во-первых, предпочитаете ли вы покупать устройство или заинтересованы в аренде. Также стоит задуматься, какими функциями должно обладать ваше устройство. Если вы обязательно будете использовать его вне места стационарной продажи, мобильный терминал обязательно подойдет.

В каких ситуациях нужны POS-терминалы?

В настоящее время покупатели привыкли, что прием карт есть практически везде. Наличие платежного терминала неудивительно даже в небольшом магазине в горах. Платежи платежными картами пользуются огромной популярностью. Клиенты используют платежные карты не только в магазинах и ресторанах, но и у врача, стоматолога, в спортзале и кинотеатре. Хороший терминал принимает разные типы карт. Мобильный терминал тоже очень полезен. Это сработает, например, когда вы планируете продавать за пределами постоянного офиса вашей компании. В этом случае вы можете использовать его где угодно. Такой вариант отлично подходит для всевозможных ярмарок, выставок и рынков. Мобильными терминалами пользуются предприниматели, а также ремесленники и владельцы небольших брендов. Одно можно сказать наверняка: платежный терминал — незаменимый инструмент для вашей компании и удобства ваших клиентов. Без POS-терминала многие продажи были бы просто невозможны. Мобильный платежный терминал, который вы можете брать с собой куда угодно, также позволяет вам не считать деньги вручную и хранить их везде, где происходит продажа. Это значительно повышает безопасность транзакций.

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