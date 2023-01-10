Порядок в «Рубине», КВНщик Слуцкий и шансы Бердыева в Сочи: агент Сафонов об интригах РПЛ

Межсезонье в российском футболе находится в самом разгаре. Команды собираются на тренировочные сборы, а боссы клубов подписывают контракты с новыми игроками. Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «ТИ-Спорт» прокомментировал главные события российского футбола в зимнее трансферное окно.

Алексей Сафонов: «Казань избалована трофеями, и ей нужен результат»

Фото: предоставлено Алексеем Сафоновым

«Айбатов и Самаренкин наведут в «Рубине» порядок»

Как вам ситуация, которая складывается в «Рубине» со сменой форм собственности и перестройкой клуба? Как это скажется на команде?

Я хорошо знаком с Александром Айбатовым – сверхпорядочный менеджер, который сто лет работал в «Рубине», но потом его убрали, из-за чего он был сильно расстроен. А как что скажется на команде? Ничего по этому поводу не скажу, Казань избалована трофеями, и ей нужен результат. А про Айбатова и Дмитрия Самаренкина скажу, что это сверхпорядочные менеджеры, которые наведут порядок в «Рубине». Эти люди навели порядок в клубе в свое время, они не дадут ему снова упасть.

Юрий Уткульбаев тот тренер, что нужен «Рубину» сейчас?

Уткульбаев своим горбом всего добивался, поэтому, думаю, у него все получится. Как тренер он растет, и я его уважаю.

«Уткульбаев как тренер, он растет, и я его уважаю» Фото: rubin-kazan.ru

Многие приходили именно к Слуцкому и Яровинскому. Сейчас в команде нет ни того ни другого. Как перестройка скажется на футболистах?

Бывают разные ситуации. Кто-то останется, кто-то уйдет. Есть контрактные обязательства, которые футболисты должны выполнять. Приходит новый тренер, у него своя концепция. Чтобы анализировать, кто останется, а кто уйдет, нужно находиться внутри команды. Если условный Иванов или Дзагоев поймет, что тренер на него не рассчитывает, он не будет биться за место в составе, а просто уйдет.

Какое будущее ждет Слуцкого после «Рубина»?

По Слуцкому скажу так. Он тренер высокого уровня. Да, где-то получилось, где-то нет. Но кто я такой, чтобы обсуждать тренера – чемпиона России? Он сделал свою академию в Волгограде, за которую ему нужно памятник поставить. Иногда тренерам нужно сделать паузу, чтобы слишком себя не переоценить. Единственное, мне кажется, это увлечение КВНом ему на руку не пошло.

Как коротко оцените период работы Рустема Сайманова в «Рубине»?

Начнем с того, что в своем первом приходе он два раза приводил команду к чемпионству. Да, во второй раз не получилось. Как бы то ни было, довольно серьезная фигура в футбольном мире.

Не видите ли параллелей между тем, что было в «Рубине» в 2014 году? Тогда тоже вот 10 января назначили Билялетдинова вместо Бердыева? Сейчас снова смена поколений?

Ну какие параллели? Уверен, что в Татарстане все наладится, тем более при таких финансах. Хоккей, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, все чемпионами становились. Поэтому и в «Рубине» все будет хорошо, главное – двигаться вперед. Поэтому то, что было 9 лет назад, не имеет отношения. А ответ на этот вопрос можно найти в книге Сергея Рыжикова «Вратарь из народа». Он человек, который находился внутри команды и знает, что было и как.

«Учитывая, что ему не интересны варианты в РПЛ, я бы Артему порекомендовал отдохнуть или поехать в экзотику» Фото: rubin-kazan.ru

«Посоветовал бы Дзюбе поехать к Роналду в Саудовскую Аравию»

Как вам трансферное окно? Пока без громких переходов. Кто самый активный?

Трансферное окно закроется 7 марта, тогда и можно будет делать выводы. Пока же самый активный «Зенит», который в покер играет: кто-то из Бразилии приедет, кто-то в Бразилию уедет. Вратарь Иван питерцам в принципе особо не нужен, у Юри Альберто там своя Санта-Барбара. Сейчас «Зенит» набирает других бразильцев, я их даже не знал и не видел никогда.

Уход Ловрена – потеря для «Зенита»?

После его нацистских лозунгов Ловрен был обречен, и оставаться тут не имело никакого смысла. Политику не хочется затрагивать. Продали за 2 миллиона? Хорошо, что за такого возрастного игрока хоть что-то получилось выручить. «Зенит» с любым составом чемпионом России будет, без Лиги чемпионов на хрен им сейчас этот Ловрен нужен.

Будь вы агентом другого экс-зенитовца, Дзюбы, какой вариант порекомендовали бы ему сейчас?

Учитывая, что ему не интересны варианты в РПЛ, я бы Артему порекомендовал отдохнуть или поехать в экзотику. В какую-нибудь Саудовскую Аравию в пару к Криштиану Роналду.

Как так получилось, что Дзюба из лучшего бомбардира РПЛ внезапно превратился в игрока, который никому не нужен?

Я вообще не понимаю, как можно с Семаком поругаться. Мне кажется, он себя сильно переоценил и поверил в свои силы. Я думаю, восьмое место на ЧМ-2018 в России плохую службу сыграло. Все же они получили «Мастеров спорта», а я знаю людей, которые в СССР боялись возвращаться с серебряной медалью.

«Илья Агапов игрок очень хорошего уровня. Удивлен, что в Казани на него не обратили внимание. Не сомневаюсь, что он будет основным защитником сборной России» Фото: pfc-cska.com

«Сочи» Бердыева будет бороться за место в тройке»

Какие у вас ожидания от «Сочи» Бердыева?

Я думаю, что порядок наведет. Первые полгода он присмотрится, кто что собой представляет, а на следующий сезон даст результат. Кому по пути, а кому нет – соберет команду, и она будет бороться за место в тройке.

Пиняев сделал правильный выбор, перейдя в «Локомотив»?

Это выбор самого Пиняева. Не исключаю, что он выиграл в деньгах. Да, не все от него зависело, но он мог бы еще год в Самаре поиграть. С другой стороны, бывают такие предложения от «Зенита», «Спартака» или «Локо», от которых просто не отказываются. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

ЦСКА подписал Агапова, который в свое время не пригодился «Рубину». Как болельщик армейцев, как прокомментируете этот трансфер?

Я Илье года три назад помогал и в какой-то степени с ним работал. В нем я никогда не сомневался. Это игрок очень хорошего уровня. Удивлен, что в Казани на него не обратили внимание. Не сомневаюсь, что он будет основным защитником сборной России.

Сафонов прокомментировал возможный переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию Фото: © «Татар-информ»

«Переход РФС в Азию? Туда сейчас хочется только съездить отдохнуть»

До сих пор, возможно, главная тема в нашем футболе. Как прокомментируете решение РФС с переходом или непереходом в Азию? Блеф и попытка надавить на УЕФА?

Вряд ли на таком уровне кто-то будет блефовать. Почему свернули? Взвесили все риски, а их очень много. Банальный пример. Есть условный Арсен Захарян, у которого подписан контракт с УЕФА. Допустим, РФС сейчас переходит в Азию, Захарян уйдет бесплатно в «Челси», а «Динамо» вообще ни копейки не получит. Ну или взять одни только перелеты, представляете, сколько придется летать клубам и журналистам в Японию или Австралию?

А если взять чисто футбольную составляющую, почему конкретно вы против перехода в Азию?

Потому что в Европе есть Лига чемпионов. И есть огромное количество легионеров, которые ехали в Россию, чтобы себя показать на уровне еврокубков. Я не знаю ни одного бразильца, который бы мечтал играть в Бангладеше или во Вьетнаме.

А у Азии вообще спрашивали, нужна ли им Россия? Или для них это вопрос престижа?

У Высоцкого была такая песня: «Вы не надейтесь, я не уеду! Вы не волнуйтесь, я не уехал!» Уверен, что мы и сами-то там не особо нужны. В Азию сейчас хочется только съездить отдохнуть.