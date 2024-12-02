Порядок субсидирования пригородных электричек изменят в Татарстане

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В Татарстане установят новый порядок предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта из республиканского бюджета.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Субсидии предназначены для возмещения доходов, недополученных из-за государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, а также из-за предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан.

Как и прежде, эффективность предоставления субсидии будет оцениваться исходя из того, выполнит ли ее получатель к 31 декабря не менее чем 90% регулярных рейсов, предусмотренных договором на текущий финансовый год.

Документ нацелен на приведение порядка субсидирования в соответствие с постановлением Правительства РФ от 25 октября 2023 года, которое устанавливает общие требования к нормативным актам, регулирующим предоставление субсидий из региональных бюджетов.

В случае принятия постановления оно вступит в силу 1 января 2025 года. Контроль за его исполнением возложат на Миндортранс РТ.