news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 17 марта 2026 14:16

Порядок предоставления сведений о доходах депутатов изменят в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Порядок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе для депутатов Госсовета РТ и руководителей исполкомов муниципалитетов будет изменен. Соответствующий законопроект поддержали парламентарии на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом предлагается закрепить норму, согласно которой лицами, замещающими государственные должности, в том числе депутатами Государственного Совета РТ, осуществляющими свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе, лицами, замещающими муниципальные должности и должности главы местной администрации по контракту, указанные сведения будут представляться не ежегодно, как это было ранее», – рассказал депутат Альберт Хабибуллин.

Он уточнил, что эти сведения будут предоставляться только в случае совершения сделки по приобретению земельного участка или другой недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

При этом, по словам депутата, сумма таких сделок должна превышать общий доход лица, замещающего соответствующую должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Сведения будут представляться не позднее 30 апреля следующего года после совершения сделки, добавил он.

«Законопроект разработан во исполнение федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – заключил Хабибуллин.

#сведения о доходах #законопроект
news_right_1
news_right_2
news_bot
