Порядок на новогодних площадках в Татарстане обеспечивали более 2,5 тыс. полицейских

ФОто: «Татар-информ»

В Татарстане в дни открытия елочных городков и в новогоднюю ночь за безопасностью следили свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции. Усиленные наряды дежурили на всех основных праздничных площадках республики, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В этом году в Татарстане работает более 150 елочных городков, из них 43 – в Казани. Главная городская елка традиционно установлена у Центра семьи «Казан». В парках и скверах проходят концерты, ярмарки и развлекательные программы, открыты катки и лыжные трассы.

Казань вновь стала одним из самых популярных направлений для туристов: только в новогоднюю ночь город посетили более 144 тысяч человек.

Перед началом мероприятий площадки проверяли сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и представители муниципалитетов.

Территории обследовали техническими средствами и служебными собаками, установили барьерные ограждения и металлодетекторы. На подъездах к елочным городкам разместили инженерные конструкции и крупногабаритную технику, выставили дополнительные наряды полиции и посты ГАИ.