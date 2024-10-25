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Порядка 900 школьников из Казани отдохнули в лагерях на каникулах
На осенних каникулах в семи муниципальных лагерях отдохнули 874 школьника из Казани. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.
Сегодня — заключительный день отдыха, после чего ребята вернутся домой.
Прием детей стартовал 20 октября. Среди отдыхавших 50 ребят получили путевки на льготной основе как дети участников спецоперации, еще 85 — из семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.
На осенних каникулах в столице РТ работали детские лагеря «Ново-Юдино», «Молодая гвардия», «Санта-2», «Молодежный», «Берсут». Еще две организации принимали ребят в Болгаре и Мамадыше.
Для школьников здесь проводились различные мастер-классы, мероприятия, направленные на раскрытие потенциала и приобретение новых навыков.
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