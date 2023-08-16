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Руc Тат
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Происшествия 16 августа 2023 10:36

Порядка 500 солдат ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении

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Два аэромобильных батальона ВСУ отказались участвовать в наступательных действиях, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как указано в сообщении, порядка 500 солдат ВСУ отказались наступать на позиции РФ из-за низкого морально-психологического состояния.

«Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», – подчеркнул Балицкий.

Отмечается, что за ночь на запорожском направлении ВСУ потеряли 132 солдата.

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#всу #спецоперация
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