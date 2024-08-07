Порядка 400 тысяч татарстанцев страдают проблемами со зрением и болезнями глаз

В Татарстане порядка 400 тысяч человек страдают от проблем со зрением. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, врач-офтальмолог Ольга Зверева.

«Порядка 409 301 человек наблюдаются в республике Татарстан с заболеваниями глаз и придаточного отдела глаза», – привела статистику врач.

Чаще всего татарстанцы страдают патологиями рефракции – близорукостью, астигматизмом, дальнозоркостью. С такими патологиями живут порядка 185,5 тысяч жителей республики.

Ольга Зверева привела точные данные за прошлый год. Так, катаракта наблюдается у 57 830 жителей республики, изменение сетчатки, включая дистрофию, замечено у 12,5 тысяч человек, диабетическое поражение глаз беспокоит 18,5 тысяч татарстанцев, а глаукома встречается у 36 тысяч.