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Общество 7 августа 2024 14:09

Порядка 400 тысяч татарстанцев страдают проблемами со зрением и болезнями глаз

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В Татарстане порядка 400 тысяч человек страдают от проблем со зрением. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, врач-офтальмолог Ольга Зверева.

«Порядка 409 301 человек наблюдаются в республике Татарстан с заболеваниями глаз и придаточного отдела глаза», – привела статистику врач.

Чаще всего татарстанцы страдают патологиями рефракции – близорукостью, астигматизмом, дальнозоркостью. С такими патологиями живут порядка 185,5 тысяч жителей республики.

Ольга Зверева привела точные данные за прошлый год. Так, катаракта наблюдается у 57 830 жителей республики, изменение сетчатки, включая дистрофию, замечено у 12,5 тысяч человек, диабетическое поражение глаз беспокоит 18,5 тысяч татарстанцев, а глаукома встречается у 36 тысяч.

#Здоровье #глаза #зрение
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