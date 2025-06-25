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Общество 25 июня 2025 12:24

В этом году приставы Татарстана получили 40% исполнительных документов в электронном виде

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В 2025 году примерно 40% исполнительных документов, выданных судами Татарстана, были переданы судебным приставам в электронном формате. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного судебного пристава Республики Татарстан Надежда Тарасова.

«Всего с начала года в Федеральную службу судебных приставов поступило около 400 тыс. исполнительных документов. 40% от этого числа направили суды в электронном формате. Полагаем, что эти цифры будет расти», – сказала Надежда Тарасова.

Напомним, что подать исполнительный документ судебному приставу в Татарстане можно в электронном виде. Документ не нужно забирать из суда и приносить его судебным приставам лично.

#судебные приставы #УФССП по РТ #исполнительное производство #цифровизация
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