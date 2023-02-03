Порядка 34 тыс. татарстанцев с онкологией за прошлый год не прошли обследование у врача

Порядка 30% татарстанцев, у которых была диагностирована онкология, за прошлый год не пришли к онкологам, чтобы проверить свое здоровье. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов.

«Из людей, которые стоят на учете, 70,3% прошли диспансерное наблюдение. Они проходят это обследование для того, чтобы на более ранней стадии выявить прогрессирование заболевания или его рецидив. Эта группа пациентов имеет более высокие шансы к развитию второго и последующего злокачественных новообразований», – отметил врач.

Онколог объяснил, что за такими больными система здравоохранения тщательно следит. Однако никто не может заставлять их прийти в больницу. Меж тем, в 2022 году процент татарстанцев с диагностированной онкологией, которые все же посетили врачей, выше, чем в 2021 году.

«Из 115 тысяч человек в прошлом году на диспансерное наблюдение не пришло более 34 тысяч человек, у которых уже установлено злокачественное новообразование. Уважаемые граждане, вы где?... » – обратился к татарстанцам Эдуард Нагуманов.

Главный онколог республики подчеркнул, что состоящим на учете людям необходимо появляться у врачей хотя бы один раз в год. Ведь это важно для их здоровья. Визит в врачу поможет выявить рецидив рака или найти новую опухоль.