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Порядка 200 зависимых из Татарстана в этом году будут заниматься ушу, йогой и волейболом
Фонд ресоциализации Татарстана при поддержке Республиканского клинического наркологического диспансера в этом году продолжат проект «Навыки Ресоциализации» для зависимых жителей республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе наркодиспансера.
«Запланированы систематические занятия по китайским практикам ушу и индийским практикам йоги, а также турниры по настольному теннису и пляжному волейболу. Кроме того, в теплое время года состоится велопрогулка по достопримечательностям Казани», – рассказали в диспансере.
В планах охватить не менее 200 жителей республики, которые борются с зависимостями.
В прошлом году фонд с диспансером провели восемь спортивных и оздоровительных мероприятий для зависимых по проекту «Навыки социализации». Его участниками стали 207 человек, которые прошли курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.
В течение года участников обучали катанию на беговых лыжах и на экстремальных велосипедах «BMX», проводили соревнования по настольному теннису и турниры по пляжному волейболу.
«Проект дал возможность зависимым улучшать свою физическую форму и сохранять трезвость на протяжении всего года», – подчеркнули в пресс-службе РКНД.
Проекты реализуют за счет средств гранта на развитие гражданского общества Республики Татарстан.
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