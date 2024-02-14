Порядка 200 зависимых из Татарстана в этом году будут заниматься ушу, йогой и волейболом

Фонд ресоциализации Татарстана при поддержке Республиканского клинического наркологического диспансера в этом году продолжат проект «Навыки Ресоциализации» для зависимых жителей республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе наркодиспансера.

Фото: Пресс-служба Республиканского клинического наркологического диспансера

«Запланированы систематические занятия по китайским практикам ушу и индийским практикам йоги, а также турниры по настольному теннису и пляжному волейболу. Кроме того, в теплое время года состоится велопрогулка по достопримечательностям Казани», – рассказали в диспансере.

В планах охватить не менее 200 жителей республики, которые борются с зависимостями.

В прошлом году фонд с диспансером провели восемь спортивных и оздоровительных мероприятий для зависимых по проекту «Навыки социализации». Его участниками стали 207 человек, которые прошли курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

В течение года участников обучали катанию на беговых лыжах и на экстремальных велосипедах «BMX», проводили соревнования по настольному теннису и турниры по пляжному волейболу.

Фото: Пресс-служба Республиканского клинического наркологического диспансера

«Проект дал возможность зависимым улучшать свою физическую форму и сохранять трезвость на протяжении всего года», – подчеркнули в пресс-службе РКНД.

Проекты реализуют за счет средств гранта на развитие гражданского общества Республики Татарстан.