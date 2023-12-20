Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Порядка 200 остановок и 130 км путей в Казани очищено от снега в декабре
В течение декабря в Казани очищены от снега 196 остановок электротранспорта. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Кроме того, рабочие расчистили 130 километров трамвайных путей, 66 стрелочных переводов в городе и 48 — на территории трамвайного депо, семь разворотных петель.
Объекты приводят в порядок четыре снегоуборочных вагона и четыре единицы спецтехники. Это самосвалы, фронтальные погрузчики и трактора. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся две аварийные бригады.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»