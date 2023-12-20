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Общество 20 декабря 2023 23:26

Порядка 200 остановок и 130 км путей в Казани очищено от снега в декабре

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В течение декабря в Казани очищены от снега 196 остановок электротранспорта. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, рабочие расчистили 130 километров трамвайных путей, 66 стрелочных переводов в городе и 48 — на территории трамвайного депо, семь разворотных петель.

Объекты приводят в порядок четыре снегоуборочных вагона и четыре единицы спецтехники. Это самосвалы, фронтальные погрузчики и трактора. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся две аварийные бригады.

#уборка снега
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