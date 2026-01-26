Порядка 20 автомобилей попали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа произошло сразу несколько ДТП, в которые попало порядка 20 автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

«На автодороге М-4 "Дон" со стороны п. Джубга в сторону Краснодара произошло порядка 8 столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, осуществляется по одной полосе. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции краевого управления и владельцы дороги», – сообщили в ведомстве.