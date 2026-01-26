news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 января 2026 10:55

Порядка 20 автомобилей попали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Читайте нас в
Телеграм

На трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа произошло сразу несколько ДТП, в которые попало порядка 20 автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

«На автодороге М-4 "Дон" со стороны п. Джубга в сторону Краснодара произошло порядка 8 столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, осуществляется по одной полосе. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции краевого управления и владельцы дороги», – сообщили в ведомстве.

#кубань #ДТП #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

25 января 2026