Порядка 110 тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов

Почти 110 тысяч жителей Татарстана на сегодняшний день не могут покинуть страну из-за накопившихся долгов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

Он отметил, что в ряде случаев постановление об ограничении выезда за пределы России выносится в случае образования относительно незначительной задолженности в 10 тысяч рублей. Это касается долгов по алиментам, выплат ущерба по причинению имущества или по потере кормильца и некоторых других социально значимых выплат.



В большинстве остальных случаев постановление выносится в отношении тех должников, чья задолженность превышает 30 тысяч руб.

«Но есть одно но: после истечения двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, гражданина могут ограничить уже при наличии долга в 10 тысяч. Иногда граждане оплачивают часть долга, снижают порог ниже 30 тысяч и думают, что недоступны для судебных приставов, но это не так», – рассказал Ибятуллин.

Отметим, что постановление отменяют лишь в случае полной оплаты задолженности.

Приставы призывают жителей Татарстана перед любой поездкой проверять наличие у себя долгов, чтобы избежать проблем при вылете из страны.