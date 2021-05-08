Порядин остался в «Нефтехимике», несмотря на предложение «Ак Барса»

«Нефтехимик» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Павлом Порядиным. Ранее на форварда претендовал казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Длительность нового контракта составляет два года. В прошлом сезоне Порядин был одним из лидеров «Нефтехимика». В 49 матчах регулярного чемпионата — в плей-офф команда не вышла — он забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач.