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Ру Тат
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8 мая 2021  15:42
Сергей Гаврилов

Порядин остался в «Нефтехимике», несмотря на предложение «Ак Барса»

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«Нефтехимик» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Павлом Порядиным. Ранее на форварда претендовал казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Длительность нового контракта составляет два года. В прошлом сезоне Порядин был одним из лидеров «Нефтехимика». В 49 матчах регулярного чемпионата — в плей-офф команда не вышла — он забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач.

нефтехимик ак барс
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