«Поручите вопрос мне»: Минниханов предложил решения проблем бизнесменов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с предпринимателями обсудил проблемы и пути их решения. В частности, он поручил рассмотреть срок увеличения рассрочки при использовании государственного имущества, призвав чиновников быть «гибче» в этом вопросе.

По действующему законодательству предприниматель имеет право выкупить арендованное помещение в рассрочку. Однако в республике отсутствует максимальный срок рассрочки – он не может превышать пяти лет, в то время как в соседних субъектах он может достигать семи-восьми лет, отметил учредитель «ГАИ» Илья Слаев.

«Рустам Нургалиевич, большая просьба, увеличить срок рассрочки до восьми лет. Это позволит республике получать в бюджет больше денег, предпринимателям вкладывать средства не опасаясь за бизнес», – обратился он к Президенту РТ.

Предприниматель напомнил, что с 2018 года арендует помещение у Минзема Татарстана. Благодаря уникальной программе «Льготная аренда» он не оплачивал аренду два года. «Третий год мы платили 25% от арендной платы. По федеральному законодательству программа очень полезна для предпринимателей. Она дает время, чтобы встать на ноги», – сказал он.

Минниханов уточнил у главы Минзема РТ Фаниля Аглиуллина нормативы по предоставлению рассрочки. «Пока это первое обращение по республике. По федеральным законам даем рассрочку на пять лет. Если изменение внесем, то можем увеличить рассрочку до пяти-десяти лет», – ответил он.

Сначала нужно понять, в каких случаях можно предоставлять рассрочку, считает руководитель республики. «Я думаю, что в данном случае, нужно подойти гибко. Если нужны меры поддержки по рассрочке, то их нужно рассмотреть. Нам все равно выгодно, когда [предприниматель] создает рабочие места. Мы вас услышали. Я в принципе не против, но не должно быть некой лазейки. Должны быть четко расписанные правила, какую рассрочку предоставлять», – отметил Минниханов.

Также с предложением о сохранении специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли выступил соучредитель Казанской сувенирной компании Вячеслав Вдовин. «С 1 января 2023 года все предприниматели и компании, осуществляющие производство и продажу ювелирных изделий, лишаются права применять специальный налоговый режим. Независимо от налоговой выручки, должны перейти на общую систему налогообложения. Такое нововведение приведет к росту стоимости на ювелирные изделия примерно на 30%», – сказал он.

Предприниматель предложил предусмотреть переходный период до одного года для реализации всех остатков продукции, приобретенных при специальных налоговых режимах, а также разделить налогообложение из золота и серебра. Заняться этим вопросом пообещал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«На самом деле, на сегодняшний день ювелирная отрасль разделилась на два лагеря. Крупные предприятия полностью поддерживают этот закон, а мелкие предприятия – до двух миллионов оборота в месяц, они категорически против. Я предлагаю поручить этот вопрос мне. Я считаю, что надо создать рабочую группу в Госдуме, чтобы представить интересы и крупных, и мелких производителей», – сказал депутат.

Минниханов отметил, что для малых предпринимателей нужно разработать преференции. «Мы вас услышали, задание получили. К какому-то решению придем», подытожил он.

Напомним, сегодня Президент Татарстана провел встречу с предпринимателями республики в Высокогорском районе (Киндери, производственно-складской комплекс торговой компании «Айсберг»). Модератором мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев.