«Поручена ответственная работа»: на участках в Апастово готовятся к выборам

Работники избирательных участков в Апастовском районе готовятся к выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, которые состоятся 8 сентября. На участках можно встретить людей разных профессий — работников образования, культуры, здравоохранения, бухгалтеров и других.

Каждый присутствующий на избирательном участке прекрасно понимает важность политического события, необходимость его проведения со справедливостью и организованностью.

Ришат Ахметзянов — председатель избирательного участка №879, расположенного в Апастовском доме культуры. Он отметил, что уже 14 лет — с 2010 года — вносит вклад в организацию выборов на этой площадке.

«Раньше мы ходили на выборы с родителями. Я помню тот день, когда мне исполнилось 18 лет, когда я впервые сделал свой выбор. И когда меня пригласили работать на избирательном участке, я не стал возражать», — говорит Ришат.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

В семье Ришата и Рамили Ахметзяновых воспитывается 5 детей. Родители стараются и на голосование приходить вместе с ними. «Стало традицией приходить на каждые выборы большой семьей. Надеюсь, что и предстоящие выборы мы проведем в хорошем настроении», — говорит глава семейства.

Апастовец также активно принимает участие в поддержке бойцов спецоперации.

«С начала специальной военной операции мы с делегацией района 10 раз доставляли гуманитарный груз. Мы встретились с ребятами, общались с ними, передали им привет из родного края. Сейчас готовимся ко дню выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, чтобы наша республика процветала, а Апастово стало еще красивее», — говорит он.

Рамиля Ахметзянова тоже принимает активное участие в политических и культурных мероприятиях. В прошлом году она была признана победителем конкурса «Мать-героиня» и присутствовала на церемонии награждения в Москве.

Жительница села Танай-Тураево Римма Шайхутдинова трудится в центральной районной библиотеке. У нее много успехов в культуре, спорте и других областях. Они с супругом Ильнаром живут одними целями, сохраняя семейные ценности. Все 4 ребенка одарены, активны и трудолюбивы. Римма — член избирательного участка №930 в селе Танай-Тураево.

«Территориальной избирательной комиссией района было предложено стать членом избирательной комиссии в поселении, где я живу. Приняла это предложение безоговорочно. Занимала эту должность более 10 лет. К каждым выборам готовимся основательно. Мы встречаем, объясняем и поздравляем избирателей», — заявила Римма Шайхутдинова.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Заведующая Табар-Черкийским сельским клубом Любовь Антонова тоже понимает, какая ответственная работа ей поручена. Она — член избирательной комиссии участка №924. Вносит большой вклад в организационную работу, не забывая встречать избирателей с улыбкой.

Любовь Антонова всегда в центре всех добрых дел. Будучи молодым сотрудником, успевает на все.

«В нашем клубе сформировалась группа волонтеров. В благотворительной акции участвуют и стар, и млад. Они приходят в клуб, как только появляется немного свободного времени. С октября занимаемся волонтерством. К нам присоединились волонтеры из села Табар-Черки, Починок-Енаево. Всего плетут маскировочные сети 13 человек. Поступило предложение и от районной волонтерской организации „Золотые руки Ангела“. Вместе с ними шьем вещи раненым, которые находятся в госпитале. Жительницы села охотно приезжают, работают с любовью», — говорит она.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

В семье Антоновых растет три ребенка. Их часто можно увидеть на районных мероприятиях. Так, на Сабантуе они завоевали всеобщее внимание, приняв участие в конкурсе «Милли гаилэ».

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.