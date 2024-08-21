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«Портят памятники, авто и подъезды»: в Альметьевске участились случаи вандализма
В последние месяцы в Альметьевске произошло несколько случаев вандализма. Например, неизвестные разрисовали объекты на городском водохранилище и испортили стены одного из домов в районе «Западные ворота». Помимо этого, в прошлом месяце молодые люди сломали авто около дома №7 по улице Жуковского, пишет «Татарстан 24».
Еще один акт вандализма жители заметили на улице Автомобилистов. Там в подъезде одного из домов разбили стекло на двери и разбили несколько машин. Как рассказали очевидцы, в этой группе вандалов был мужчина, угрожавший прохожему ножом.
Также этим летом неизвестные повредили скульптуру Габдуллы Тукая и Шурале, которые стояли в центре Альметьевска.
Сейчас нарушителей ищут правоохранительные органы. Если их поймают, то «товарищей» ждет административная ответственность, а если сумма ущерба превысит 10 тыс. рублей, то уголовное наказание.
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