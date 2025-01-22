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На главную ТИ-Спорт 22 января 2025 15:27

Португальский агент не исключил переход Неймара в «Зенит»

Португальский агент не исключил переход Неймара в «Зенит»
Фото: Getty Images

Португальский агент Паулу Барбоза высказал мысль о том, что бразильский нападающий Неймар может присоединиться к «Зениту».

«Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что "Зенит" — один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль – ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в "Зенит" в будущем – почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», – цитирует Барбозу «РБ Спорт».

На данный момент Неймар является игроком клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». По информации ряда источников в ближайшее время бразилец покинет команду.

#футбол #спорт
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